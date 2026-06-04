El dólar mayorista frena la racha alcista, pero se mantiene por encima del blue + Agregar ámbito en









A pesar de la suba semanal, se sostiene lejos del techo de la banda cambiaria. El BCRA ya alcanzó la meta de compras de reservas acordada con el FMI, luego de haberla incumplido el año pasado.

El dólar oficial retrocede luego de tres jornadas al alza. Foto: Vecteezy

El dólar oficial cae luego de tres jornadas al alza este jueves, y se mantiene por encima del dólar blue, en un contexto en que el Banco Central (BCRA) alcanzó su meta de compra anual de reservas en poco más de cinco meses.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El tipo de cambio oficial retrocede $0,5 a $1.438 para la venta en el segmento mayorista. Sin embargo, la cotización se ubica lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy es de $1.767,17, con una brecha del 22,9%.

Por su parte, los contratos de futuros cerraron con mayoría de bajas por hasta 0,2% en la mayoría de tramos de 2026 y operaron mixtos en los de 2027. El mercado local "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.447 para fines de junio y $1.621 para el cierre de diciembre.

En tanto, a nivel minorista el dólar subió $5 a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que llevó al dólar tarjeta a ubicarse a $1.885. En tanto, de acuerdo al promedio de entidades financieras relevadas por el BCRA, la divisa se posicionó a $1.448,78 para la venta.

A su vez, los paralelos mostraron una tendencia alcista más firme: el contado con liquidación (CCL) trepó 1,1% a $1.507,46 y el MEP lo hizo 0,9% $1.451,54. La brecha entre el CCL y el mayorista alcanzó el 5,6%. El dólar blue, en tanto, se sostuvo a $1.435, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

BCRA Banco Central BCRA cumplió su meta anual de reservas, tras haberlo incumplido el año pasado. Mariano Fuchila El BCRA alcanzó su meta anual de compras de reservas Ayer el BCRA adquirió apenas u$s43 millones, la menor compra desde principios de marzo, aunque en el acumulado semanal el monto adquirido ya es de u$s273 millones. "Cabe destacar que la autoridad monetaria cumplió con su compromiso de comprar el 5% del volumen operado en el mercado cambiario", destacaron desde Portfolio Personal Inversores (PPI). Con esa compra, las reservas adquiridas por la autoridad monetaria desde el arranque del año ya son de u$s10.024 millones, habiendo alcanzado la meta acordada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para todo el año. La autoridad monetaria encadenó 100 ruedas con saldo positivo, exceptuando el 2 de enero. La compra diaria más alta se produjo el 10 de abril, con un registro de u$s457 millones. Se trata de un cambio respecto al año pasado, cuando el equipo económico incumplió la meta de reservas pactada con el organismo multilateral. En aquel entonces se priorizó sostener la estabilidad cambiaria, decidiendo no forzar la compra de reservas para evitar saltos en el tipo de cambio.

Temas Dólar

BCRA

FMI