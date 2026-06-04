¿Sube o baja? Qué pasará con el dólar antes de las elecciones, según uno de los economistas más cercanos al Gobierno

El economista Fernando Marull advirtió que el Gobierno no sostendrá el dólar en los niveles actuales de cara a los comicios de 2027. Las protecciones del mercado y las variables clave.

¿Qué pasará con el dólar durante el próximo año electoral? Esa es una de las preguntas claves que se hace el mercado a la hora de prefigurar sus apuestas. Tras analizar el comportamiento del mercado cambiario y las decisiones que podría adoptar el Gobierno frente al freno de la economía real y la dinámica de recomposición de reservas, el economista Fernando Marull fue directo: para el economista, el equipo de Javier Milei no planea mantener el tipo de cambio en los niveles de hoy hasta ese momento.

Frente a ese panorama, el economista planteó que no cree "que lo dejen en $1.400″. Y agregó: “No vas a entrar a las elecciones del año que viene así. Es suicida”. Según su análisis, la apreciación del peso en los niveles actuales podría generar una fragilidad considerable para el esquema económico en un año determinante.

Frente a la coyuntura actual del dólar planchado, Marull señaló, en diálogo con Ahora Play, que los inversores ya están proyectando un escenario de corrección o, al menos, de mayor tensión. “Hoy ya sube el dólar a $1.422 y el mercado está imaginando $1.600” , sostuvo, basándose en la dinámica de la brecha y las expectativas.

En ese sentido, el economistas subrayó: “Fíjate lo que están haciendo: limpiaron toda la deuda, la venta de futuro, no les queda nada. Recompraron la venta de futuro, le pagaron a (Scott) Bessent, recompraron los bonos dólar linked, ganaron plata, compraron u$s10.000 millones. Van, seguramente, a seguir comprando. Y el dólar no creo que lo dejen en $1.400. No vas a entrar a las elecciones del año que viene con un dólar de $1.400. Es suicida", sentenció.

Para Marull, el tipo de cambio actual no refleja una dinámica de mercado sino una decisión política deliberada. "Le pusieron un piso al dólar", afirmó . Según el economista, el Banco Central intervino para impedir que la divisa perforara determinados niveles, mientras aprovecha ese margen para acumular reservas.

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En ese marcó, afirmó que, “si vos compraste u$s10.000 millones es porque le pusiste un piso al dólar y bajaste las tasas de interés. Esas dos cosas vinieron del Gobierno, no fue el mercado”, remarcó. Sin embargo, advirtió que esa “paz cambiaria” tiene fecha de vencimiento si no se logra mejorar la competitividad en la antesala de las próximas elecciones de 2027.

Además, Marull planteó un cuadro de situación: “La economía va a reactivar de manera moderada, no va a haber una crisis”, aclaró. “Es un escenario donde la reelección no está garantizada pero el que menos chance tiene es (Axel) Kicillof. Kicillof necesita una crisis para ser competitivo", agregó al referirse al aspecto político.

“Vas a tener mucha artillería por el lado del Gobierno. Te están comprando u$s2.000 millones por mes y te la ganaron. Dependerá un poco la parte financiera, la economía real y la parte política como todo. Artillería están armando. La economía va a reactivar moderadamente", estimó Marull.

En esa línea, el economista trazó dos caminos posibles. "Si son los 18 mejores meses de Argentina, entrás tranquilo a 2027. Pero, si seguís en 'serruchito' y rebote moderado vas a necesitar más artillería porque va a aparecer el otro tercio que no conocemos, un candidato a presidente. A mí me da la sensación de que no va a ser una economía en crisis como la de 2018 y 2019 de Macri, donde fue un palo tremendo y por eso pierde", sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Marull abordó la disparidad de la recuperación. A su entender, Argentina transita hoy una economía de dos velocidades: sectores como el agro, la minería, el petróleo y el gas muestran un desempeño excepcional, mientras que el consumo masivo y la construcción aún arrastran el impacto de siete meses de caída del salario real. "La coyuntura está mejor hoy que hace tres meses, pero estás peor que en las elecciones de 2025. Se pasó lo peor de la inflación y de la caída del salario real, pero la reactivación será moderada", concluyó.