Financiamiento a startups: aumentó la cantidad de operaciones y se consolida la apuesta por la biotecnología

La inversión totalizó u$s270 millones en 2025, según un relevamiento de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla. Qué está pasando este año en el ecosistema emprendedor.

El segmento de biotecnología fue el que más inversiones del capital de riesgo atrajo el año pasado.

El panorama del capital emprendedor en la Argentina completó un nuevo ciclo de consolidación en 2025, aunque se mantuvo por debajo de las cifras del año precedente. Según los datos consolidados en el informe institucional "Panorama del Capital Emprendedor Argentino" , elaborado por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP) en conjunto con la firma de servicios profesionales EY Argentina , la inversión en Capital Semilla y Emprendedor totalizó u$s270 millones al cierre del período analizado.

Si bien esta cifra representa una retracción significativa en el volumen total de dinero respecto de los u$s412,2 millones registrados el año anterior -período que estuvo fuertemente impulsado por una ronda extraordinaria de una sola empresa (Ualá) de u$s300 millones -, el ecosistema mostró un incremento en su dinamismo y nivel de actividad.

En total, se registraron 73 transacciones , superando las 62 del año previo, lo que demuestra que el flujo de financiamiento se mantiene activo y diversificado en una mayor cantidad de proyectos.

A lo largo de la serie histórica relevada por ARCAP desde 2016, la industria ha experimentado fluctuaciones significativas motivadas por variables como las tasas de interés internacionales, la pandemia y los contextos internos. Sin embargo, la perspectiva de largo plazo revela una tendencia creciente y posiciona al sector cada vez más cerca de convertirse en el motor de desarrollo tecnológico y creativo que el país necesita.

Rondas de inversión: dominio de los estadios tempranos

El análisis pormenorizado del tamaño de las inversiones revela que la actividad del ecosistema estuvo traccionada principalmente por los estadios más tempranos, mientras que la concentración del capital se mantiene en las fases más avanzadas.

El 52,1% de las rondas correspondieron al segmento Pre-Seed (hasta u$s1 millón), sumando un total de 38 operaciones que aportaron u$s13,1 millones. Por su parte, el estadio Seed (de u$s1 a 2 millones) representó el 12,3% de las rondas con 9 transacciones por u$s11 millones. El segmento Early VC (de u$s2 a 5 millones) abarcó 17 rondas (el 23,3% del total) con un desembolso de u$s41,7 millones.

DISTRIBUCION DE INVERSIONES EN STARTUP POR ESTADIO

La distribución cambia drásticamente al observar los "tickets" más elevados. Las rondas superiores a los u$s5 millones explicaron apenas el 12,3% de las transacciones, pero concentraron el 75,7% del monto total invertido en el país, acumulado en solo 9 rondas destacadas.

Dentro de este grupo de avanzada, el segmento VC (de u$s5 a 30 millones) registró 7 rondas por un valor de u$s103,3 millones (el 38,3% del monto total), mientras que el Growth VC (más de 30 millones) contabilizó apenas 2 rondas que sumaron u$s101 millones, representando el 37,4% del capital derramado en el ecosistema.

Fuera de la contabilidad local, el informe destaca dos operaciones de firmas fundadas por argentinos en el exterior que ratifican el alcance global de los emprendedores locales: Aleph, que levantó u$s29 millones, y Vercel, que concretó una ronda masiva de u$s300 millones.

Diversificación sectorial y el avance de la biotecnología

En términos sectoriales, el ecosistema argentino ha consolidado un cambio de paradigma. Por segundo año consecutivo, el vertical con mayor dinamismo y cantidad de transacciones fue BioTech (Biotecnología), que acaparó un contundente 43,1% de las compañías invertidas. Este sector no solo lideró en actividad, sino que se posicionó como el espacio con mayor presencia de mujeres en roles fundacionales y de liderazgo corporativo.

El segundo lugar en las preferencias de los inversores lo ocupó el sector Fintech, con un 16,6% de las operaciones, seguido en igualdad de condiciones por Healthtech (Tecnología de la salud) y AgTech (Tecnología para el agro), cada uno con un 9,7% del total. El modelo de negocios SaaS (Software as a Service) representó el 5,6% de las startups financiadas, mientras que un 15,3% se distribuyó en otros verticales diversos.

STARTUPS POR SECTOR

Otro de los datos más salientes del último informe de ARCAP y EY es la profundización de la federalización del capital. Aunque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires continúan concentrando el grueso de la actividad con el 52,8% de las rondas, el restante 47,2% de las startups que recibieron financiamiento se distribuyeron entre nueve provincias argentinas.

Las tres jurisdicciones del interior con mayor protagonismo fueron Santa Fe con el 13,9%, Córdoba con el 11,1% y Tucumán con el 8,3% de participación, seguidas por Mendoza (6,9%), Misiones (1,4%) y un 5,6% repartido en el resto del territorio nacional.

En paralelo, los indicadores de género marcaron un hito histórico para la industria. El 43,8% de las startups invertidas cuenta con al menos una mujer en su equipo fundador, consolidándose como el número más alto del que se tenga registro desde que ARCAP comenzó a medir esta variable en 2018.

Si se analiza el universo total de fundadores que obtuvieron financiamiento, el 77,3% fueron varones y el 22,7% mujeres, lo que representa un salto significativo frente al 15,2% de participación femenina registrado el año anterior.

No obstante, el acceso a los puestos de máxima conducción sigue planteando desafíos importantes para el ecosistema. El informe revela que sólo el 12,5% de las compañías financiadas tienen a una CEO mujer al frente de la organización, lo que marca una retracción en comparación con el 16,4% del año previo.

Como dato destacado surge que el total de las CEOs mujeres que captaron inversiones se concentraron en startups pertenecientes al vertical de biotecnología.

Los jugadores que traccionan la inversión de riesgo

El bloque de las nueve rondas principales que dinamizaron el mercado argentino acumuló un total de u$s204,3 millones. Estas compañías reflejan el tipo de soluciones tecnológicas y de negocios que el capital privado busca impulsar en la región.

STARTUPS CANTIDAD DE TRANSACCIONES

El desembolso más abultado lo encabezó Ualá, la fintech que combina billetera digital, tarjeta, créditos e inversiones para promover la inclusión financiera de más de 11 millones de usuarios en Argentina, Colombia y México. La firma obtuvo una extensión de u$s66 millones para su ronda Serie E (la cual había cerrado originalmente en u$s300 millones).

En el segmento corporativo se destacó Mendel, una fintech de enterprise spend management que optimiza y automatiza la gestión de gastos, pagos y cumplimiento fiscal en grandes compañías, sirviendo de puente tecnológico para los sectores tradicionales de la economía.

Fundada por cuatro argentinos y localizada en México, la startup —que pasó por la aceleradora Y Combinator en 2021— concretó una ronda de u$s35 millones, igualando la cifra obtenida en su primera capitalización de 2021.

Con un aporte de u$s20 millones se posicionó Lemon, la billetera digital que lidera el mercado minorista de criptomonedas en Argentina y Perú con 5 millones de usuarios.

Los fondos de esta Serie B serán destinados a abrir operaciones en Colombia, México, Chile y Brasil, elevando el total recaudado por la firma a u$s66 millones desde su fundación en 2019.

Bajo el mismo monto de u$s20 millones, Remitee validó su modelo de infraestructura embebida para transferencias monetarias internacionales rápidas y multi-moneda. Su tecnología ya es utilizada por más de 40 instituciones financieras globales como Banco Santander, Galicia, Banco Estado, BCP, Yape, Remitly y MoneyGram, logrando un crecimiento de cuatro veces en su volumen transaccional y alcanzando una rentabilidad sostenida.

La empresa de software N5 Now también captó u$s20 millones para expandir su plataforma de transformación digital e inteligencia artificial orientada a bancos y aseguradoras, permitiendo optimizar sistemas antiguos sin necesidad de reemplazar la infraestructura principal.

Tras financiarse con recursos propios desde 2017, la firma había iniciado su apertura al capital de riesgo recién en 2023.

Otros protagonistas del ecosistema emprendedor

Por su parte, Unblock obtuvo u$s13,5 millones apostando a la eficiencia energética y la sustentabilidad en la producción de hidrocarburos. La empresa convierte el gas natural residual de zonas remotas como Vaca Muerta, que habitualmente se quema liberando emisiones de CO2, en energía útil para procesos de computación de alta densidad, como la minería de criptomonedas y el procesamiento de datos para Inteligencia Artificial.

La infraestructura financiera enfocada en la inclusión sumó a The Mobile First Company, que cerró una ronda de u$s12 millones. Esta plataforma tecnológica ayuda a la banca tradicional y a empresas financieras a diseñar aplicaciones y productos digitales concebidos específicamente para teléfonos móviles, capturando el potencial de un mercado latinoamericano donde la adopción de celulares supera ampliamente a la de las computadoras.

Finalmente, en los peldaños de escala intermedia, la plataforma de soluciones financieras internacionales para trabajadores globales y freelancers Takenos levantó u$s5 millones. La operación marcó un precedente relevante, ya que la startup fue respaldada por Lattice y Variant, fondos americanos líderes de Silicon Valley y Nueva York que invirtieron por primera vez en una firma de origen latinoamericano.

El listado de grandes operaciones lo completó OncoPrecision con una ronda de u$s4,5 millones. Nacida bajo los procesos de incubación de la firma de base científica Gridx, esta biotecnológica extrae células tumorales de pacientes con cáncer para recrear "micro-avatares" o modelos miniaturizados ex vivo, permitiendo testear múltiples drogas y combinaciones para determinar de forma personalizada qué tratamientos presentan mayor probabilidad de eficacia médica.

En el ámbito biotecnológico enfocado al agro, el reporte distingue el caso de Puna Bio, startup surgida también de Gridx y participante de la aceleradora IndieBio en 2022. La compañía desarrolla microorganismos basados en hallazgos científicos de la Puna para mejorar el rendimiento de los cultivos y restaurar suelos degradados ante condiciones extremas de sequía y salinidad.

Si bien los términos de su ronda se mantuvieron bajo reserva (no disclosure), la operación captó el interés de inversores estratégicos globales, ya que fue liderada por Corteva y contó con la participación de The Gates Foundation.