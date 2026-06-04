El dólar oficial minorista cotiza a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.459,69 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 4 de junio
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 4 de junio
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Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 4 de junio
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 4 de junio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.438,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 4 de junio
El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, jueves 4 de junio
El dólar CCL cotiza a $1.514,73 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.3%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 4 de junio
El dólar MEP cotiza a $1.461,18 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 4 de junio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.898.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 4 de junio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.514,28, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 4 de junio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s63.168, según Binance.
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