El Ministerio de Salud vuelve a contratar a los hermanos Kovalivker, en plena investigación por las coimas en la ANDIS

La Droguería Suizo Argentina volvió a ser beneficiada en una licitación por medicamentos oncológicos junto con otras firmas que aparecen involucradas en el desvío de fondos por el que la Justicia los tiene en la mira. Misteriosos cambios en el directorio y una red bajo la lupa.

Los hermanos Kovalivker en el ojo de la tormenta por ser los dueños -junto a su padre Eduardo- de la Droguería Suizo Argentina epicentro de la investigación por las coimas en ANDIS.

Las diferentes bases de datos del Estado se tornan escurridizas a la hora de rastrear la actuación de las distintas firmas sometidas a investigaciones judiciales como, por ejemplo, las que quedaron involucradas en el caso por corrupción a partir de contrataciones realizadas dentro de la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) .

Entre estas, la firma más resonante es la de la Suizo Argentina , controlada por la familia Kovalivker , cuya participación en las contrataciones y licitaciones del gobierno nacional de Javier Milei se redujeron prácticamente a cero desde que se conocieron los audios de Diego Spagnuolo , exdirector de ANDIS y por entonces abogado del Presidente.

La droguería emblema de la familia Kovalivker quedó en el centro de una trama de firmas acusadas de montar un sistema irregular de contratación de insumos y medicamentos, atravesado por la discrecionalidad, el direccionamiento, la cartelización, los sobreprecios y las compulsas especiales.

Sin embargo, en los últimos meses, se produjo una serie de movimientos que pasaron debajo del radar de la opinión pública, varios de los cuales involucran operaciones de compra a la controvertida droguería Suizo Argentina.

En diciembre del año pasado, en medio de las turbulencias, Emmanuel Kovalivker presentó de manera abrupta, en una asamblea extraordinaria, su renuncia al cargo de vicepresidente y director titular de la Suizo Argentina. La presidencia quedó en manos de su hermano Jonathan Kovalivker , secundado por el abogado y lobista de la droguería, Sebastián Nuner Uner, Pablo Ariel Viner, Diego Gerardo Viner y Carlos Matías Morosi.

Como ya se verá, los hermanos Viner son clave en la ingeniería de la familia Kovalivker, ya que aparecen en varios directorios de firmas en las que tienen presencia y que están siendo investigadas.

Otro movimiento reciente se dio el 6 de abril de este año cuando el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, adjudicó a un conjunto de empresas una licitación por casi 15.000 millones de pesos para la compra de remedios oncológicos.

Más llamativo aún es que la Suizo Argentina no es la única involucrada en el caso ANDIS que aparece en esta licitación, sino también por caso Ortopedia Alemana del Norte y la droguería DISVAL.

Según el documento al que accedió Ámbito, la Resolución N 840 de Salud es a partir de una licitación abierta el 19 de junio de 2025. O sea, casi dos meses antes de que se conocieran los audios de Spagnuolo. Cabe señalar que la Suizo Argentina aparece en el centro de operaciones como, por caso, las compulsas especiales dentro de las licitaciones supuestamente diseñadas a medida. En la mencionada resolución dada a conocer en abril de este año, la propia Suizo, tal vez como parte de la reconfiguración de su estrategia, pide no mantener la oferta y que la den de baja.

andis

Pero no concluye ahí, ya que la única operación en la que participó Suizo Argentina este año, según la plataforma oficial Comprar, es en el proceso de adquisición de “Insumos consumibles para unitizadoras de farmacia con mantenimiento incluido”, en el que la firma de los Kovalivker inscribió la oferta más baja con poco más de 142 millones de pesos. La compra tiene como destino el Hospital Posadas y está pendiente de adjudicación.

Este único caso resulta extraño si se tiene en cuenta que, como reveló Ámbito, en poco más de un año y medio de gobierno libertario, el laboratorio había suscrito contrataciones por más de 100 mil millones de pesos tanto con los ministerios de Salud, Seguridad y Defensa como con PAMI y IOSFA, la por entonces obra social de las fuerzas de seguridad y las FFAA.

La red de empresas

Del análisis de los nombres claves relacionados con la familia que controla la droguería Suizo Argentina, se llega fácilmente a la conclusión de que los Kovalivker desarrollaron una red de empresas en diferentes sectores, cuya presencia se puede rastrear a partir de nombres clave. Esta línea está siendo investigada por el fiscal Franco Picardi.

Uno de los hilos de los cuales tirar es el de Pablo Ariel Viner, que aparece, por caso, en la constructora Iconurban y en Metafar. Esta se dedica a la “prestación de servicios de plataforma electrónica de intermediación en línea en la compra venta y dispensa de productos, en particular de todo producto de uso y aplicación en la medicina humana”.

Viner también aparece integrando Crecer SGR. Según fuentes calificadas, Suizo Argentina suele emitir cheques de pago diferido o pagarés bursátiles para financiarse en el mercado de valores. En ese sentido, Crecer aparece avalando esas emisiones.

Viner también compone otras de las firmas de la familia: Log In Farma y Unicred, investigadas por la justicia. Por cuenta propia, junto con su hermano tienen la empresa Movimi, que brinda servicio de confitería.

ANDIS y el foco en la droguería Suizo Argentina

Los Viner integraron el directorio de LBA Farma y LBA Construcciones, ambas de los Kovalivker al igual que Laboratorio Bioquímico Argentino SRL. Misma situación con otra empresa de la familia propietaria de la Suizo Argentina: CRT Emprendimientos.

Por otro lado, en su dictamen, el mencionado fiscal Picardi puso especial énfasis en el rol de Sebastián Nuner Uner, representante de Suizo Argentina y considerado el número dos en el escalafón jerárquico de la empresa. Un empleado de ANDIS marcó a Nuner Uner como quien “tenía el poder de incluir empresas como proveedoras”. El fiscal también indica que Nuner Uner de Suizo Argentina tenía relación fluida con Pablo Atchabahian, quien, de acuerdo con el dictamen, cumplía un rol clave en las operaciones investigadas de ANDIS con los proveedores. Atchabahian es considerado uno de los principales sospechosos, a causa de que actuaba como presunto jefe en las sombras de Daniel Garbellini, quien cumplía un rol central en las compras de ANDIS.