El dólar oficial minorista cerró a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.474,51 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 17 de diciembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
-
Los bonos en dólares retroceden y el riesgo país sube cerca de los 570 puntos básicos
-
El dólar continúa al alza y se acerca a recuperar lo perdido en el mes
Las reservas brutas internacionales cayeron u$s53 millones este miércoles, hasta los u$s42.227 millones, y se cortó así con cuatro jornadas continuas de acumulación de divisas por parte de la entidad monetaria.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, miércoles 17 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.451.
A cuánto cerró el dólar blue hoy, miércoles 17 de diciembre
El dólar blue cerró a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 17 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.554,11 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,1%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 17 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.514,14 y la brecha con el dólar oficial es de 4,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 17 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,5.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 17 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.567,09, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 17 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s85.722,77, según Binance.
- Temas
- Dólar
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario