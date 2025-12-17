Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 17 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cerró a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hizo a $1.474,51 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las reservas brutas internacionales cayeron u$s53 millones este miércoles, hasta los u$s42.227 millones , y se cortó así con cuatro jornadas continuas de acumulación de divisas por parte de la entidad monetaria.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.451.

El dólar blue cerró a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.554,11 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,1% .

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 17 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.514,14 y la brecha con el dólar oficial es de 4,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 17 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,5.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 17 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.567,09, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 17 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s85.722,77, según Binance.