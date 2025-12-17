Planificá el 2026: los consejos de los expertos para ahorrar en dólares y no fallar en el intento + Seguir en









Sin una planificación adecuada, cualquier tipo de inversión puede desmoronarse. Lo que hay que tener en cuenta.

Consejos a tener en cuenta a la hora de cuidar tus ahorros. Imagen: Freepik

Ahorrar en Argentina no es una tarea fácil: la alta inflación y los constantes movimientos del tipo de cambio del dólar complican que el dinero guardado en pesos conserve su valor con el paso del tiempo, lo que obliga a pensar estrategias más sólidas para preservar los ahorros.

En ese contexto, muchas personas buscan opciones para resguardar parte de sus ingresos y evitar que se diluyan por la pérdida de poder adquisitivo. Una de las alternativas más recomendadas por especialistas es ahorrar y proteger capital en dólares, aprovechando instrumentos que permitan enfrentar mejor la inflación.

Ahorrar dólares Lo que hay que tener en cuenta para hacer rendir tus ahorros y no perderse en el intento. Imagen: Freepik Los tres tips para comenzar el año con otra visión de ahorro Antes de detallar los consejos, es importante entender que empezar el año con una organización financiera clara implica dedicar unas horas a revisar gastos, ingresos y hábitos de consumo para poder tomar decisiones conscientes sobre el manejo del dinero.

Recortá gastos El primer paso para mejorar tus finanzas es identificar y reducir los gastos innecesarios. Esto incluye revisar los llamados “gastos hormiga” o pagos automáticos que no aportan valor, y sustituir servicios por alternativas más económicas cuando sea posible.

Armá un presupuesto Una vez que ya conocés tus gastos, el siguiente paso es elaborar un presupuesto anual o mensual que contemple necesidades básicas, transporte, servicios y otros rubros clave. Este esquema ayuda a mantener el control y reduce la tendencia a gastar de manera impulsiva.

Administrá tus inversiones Finalmente, revisá las inversiones que ya tenés o pensás hacer y analizá si están alineadas con tus objetivos. Esto puede incluir destinar un porcentaje fijo de tus ingresos cada mes a instrumentos vinculados al dólar, como Cedears o fondos vinculados a índices globales, lo que puede ofrecer cierta cobertura frente a la inflación local.

