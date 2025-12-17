SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

17 de diciembre 2025 - 09:29

Wall Street ensaya un rebote y se mantiene alerta a las intervenciones de la Fed

Se esperan comentarios de varios funcionarios de peso de la Reserva Federal, como el gobernador Christopher Waller y el presidente de la Fed regional de Nueva York, John Williams.

En el resto del mundo, la situación es mixta.

Se esperan comentarios de varios funcionarios influyentes de la Reserva Federal (Fed) norteamericana, como el gobernador Christopher Waller y el presidente de la Fed regional de Nueva York, John Williams, más tarde ese día, que podrían ofrecer más claridad sobre la política monetaria.

Informate más

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,34% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,40%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,21% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Albemarle Corp (+4,14%), Jabil Circuit (+3,03%) y Micron (+3,01%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Lennar Corporation (-4,01%) y Gartner Inc (-2,96%).

A solo dos semanas de que finalice 2025, los principales índices de Wall Street anotan un año de subas generalizadas: el Nasdaq sube 14,93%, el S&P 500 acompaña con +12,4% y el Dow Jones le sigue con +10,74%.

Las bolsas de Europa y Asia

En el resto del mundo, la situación es mixta. En Europa, el Euro Stoxx sube apenas 0,5%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,5% y el CAC francés cae 0,21%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sse dispara 1,53%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,92%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 1,19%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,43% y Nikkei 225 japonés aumentó 0,26%.

