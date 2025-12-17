S&P elevó la calificación de la deuda argentina, aunque la nota es la misma que en 2023

La nota subió desde CCC a CCC+, la misma que en el último año del gobierno anterior. En el mercado perciben que la eliminación de restricciones cambiarias podría brindar una mayor mejora.

S&P elevó este jueves la calificación de la la deuda de largo plazo de Argentina, desde CCC a CCC+, aunque el mercado aguarda más avances aún . La entidad destacó la menor inflación, el superávit fiscal y un respaldo político más fuerte tras las elecciones legislativas.

En su publicación, la agencia de calificación señaló que la perspectiva para los pasivos del país se mantiene "estable" . Sin embargo, se espera que la misma ascienda a "positiva".

"La nota es la misma que en 2023 cuando el riesgo país era de 2.000 (hoy es menor a 570). Es una joda. Calculo que esperan medidas cambiarias (eliminación de restricciones) para mejorar más", expresó el economista Fernando Marull al respecto.

En la misma sintonía, el analista financiero Leonardo Svirsky sostuvo que "de acuerdo a los precios que maneja el mercado y como viene haciendo los deberes Argentina, la calificación debería de ser mucho mejor ". "Mínimo debería de ser BB. Y Morgan debería de subirnos a país emergente", acotó.

La nota del crédito en moneda extranjera pasó de CCC a CCC, mientras que para aquella en moneda local la mejora fue desde SD a CCC.

Argentina vuelve de a poco a los mercados internacionales de deuda

Vale recordar que la semana pasada Argentina volvió a colocar deuda en dólares en los mercados internacionales después de ocho años. De cara a los inminentes vencimientos de enero, el país logró captar u$s1.000 millones en concepto de un bono a cuatro años, y a una tasa del 9,26%.

El Ministerio de Economía se encuentra ante el desafío de conseguir financiamiento sin haber acumulado un gran caudal de reservas internacionales, por lo cual el rendimiento que ofreció el título todavía estaría algo caro para Nueva York. En esa búsqueda, esta semana el Gobierno anunció que a partir de 2026 comenzará un plan para engrosar las reservas, atado al crecimiento de la demanda de pesos y al flujo de oferta de divisas en el Mercado Libre de Cambios.