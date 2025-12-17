El plan de Elon Musk para sumar Starlink a autos eléctricos + Seguir en









Su innovación combinaría tecnología de comunicación avanzada aplicada al mundo automotor

Tesla ya posee patentes de antenas multibanda y apunta a mejorar el desarrollo en formato de "ventana" del vehiculo.

Elon Musk analiza la posibilidad de que dos de sus empresas trabajen en conjunto. Se trata de Tesla y Starlink y el objetivo es redefinir la experiencia de conectividad en vehículos eléctricos.

De esta forma, el magnate planea ofrecer cobertura satelital confiable con baja latencia, ampliar el alcance de Starlink hacia el segmento automotor de alto valor y aumentar el mercado de ambas compañías.

La innovación propuesta por Tesla pretende integrar la conectividad desde la concepción del vehículo, en lugar de tratarla como un accesorio añadido posteriormente. Su patente radicada en Estados Unidos detalla un techo transparente que permite la comunicación entre los módulos internos del auto y dispositivos externos, sin comprometer la estética ni la aerodinámica del vehículo.

Al mismo tiempo, el diseño asegura la rigidez estructural y la calidad percibida del auto.

elon musk (1) Elon Musk quiere conectar sus vehículos Tesla a Starlink sin antenas Esta estrategia también permitiría a Starlink ampliar su base de suscriptores en un segmento de alto valor, aprovechando la reputación y el alcance global de Tesla. De esta forma, la conectividad satelital se convertiría en un elemento central del vehículo, beneficiando tanto la navegación como el entretenimiento, la seguridad y las actualizaciones automotrices.

Tesla ya cuenta con experiencia en techos panorámicos de vidrio y sistemas de antenas integradas bajo superficies de este material, lo que demuestra la viabilidad de incorporar este nuevo requisito sin comprometer la rigidez, la insonorización, la resistencia al impacto ni la gestión térmica del vehículo. El enfoque propuesto también mantiene el coeficiente de arrastre del auto y asegura que los módulos de comunicación permanezcan discretos, sin domos voluminosos que afecten la eficiencia energética o el diseño. Aunque la solicitud de patente no menciona explícitamente a Starlink, las características técnicas coinciden con las necesidades de los terminales de Starlink Mobility (diseñados para enlaces satelitales en movimiento con alta disponibilidad). Si se pueden transformar los kits externos en soluciones estéticas, aerodinámicas y funcionales, la conectividad satelital en vehículos eléctricos sería posible. ¿Pero de que depende la viabilidad comercial? Tres factores esenciales para que esta propuesta innovadora y técnicamente sólida pueda ver la luz y superar la etapa de prueba: Resolución de desafíos técnicos

Costo de materiales RF-transparentes

Aceptación del mercado

