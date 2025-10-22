Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 22 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista operó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa se ubicó en $1.468,43 para la compra y $1.520,90 para la venta.

Las reservas internacionales brutas anotaron una leve suba de u$s31 millones hasta los u$s40.570 millones , aunque vienen de derrumbarse casi u$s800 millones.

En cuanto a los retornos de los plazos fijos que informa el BCRA, se observó un retroceso diario. La tasa nominal anual (TNA) TAMAR culminó en el 2,81% (67,58% efectivo) y la TNA BADLAR lo hizo en el 48,75% (61,18% efectivo).

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.489 , $1,50 por debajo respecto del martes.

El dólar blue se vendió a $1.550 y la brecha con el oficial se ubicó en el 4,4% .

Valor del MEP hoy, miércoles 22 de octubre

El dólar MEP cotizó a $1.592,99 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 7%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 22 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.612,06 y la brecha con el dólar oficial es del 8,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 22 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 22 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.571,14, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 22 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.937, según Binance.