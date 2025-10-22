Las fuertes declaraciones del canciller de Alemania sobre los inmigrantes: "Pregunte a sus hijas"







El mandatario alemán generó polémica tras una intervención en el Parlamento donde apeló al miedo y la seguridad ciudadana para hablar de inmigración. Sus dichos reavivaron el debate en plena crisis migratoria europea.

El canciller alemán durante su discurso en el Parlamento, donde vinculó la inmigración con la inseguridad y despertó fuertes críticas en todo el continente.

Friedrich Merz, canciller de Alemania generó rechazo dentro y fuera de su propio partido luego de vincular a la inmigración con la delincuencia urbana y sugerir que para entender sus palabras “le pregunten a sus hijas”.

El canciller alemán volvió a quedar en el centro del debate político tras una serie de afirmaciones sobre los inmigrantes que fueron consideradas xenófobas y provocadoras por gran parte del arco político. Durante una entrevista, Merz aseguró que la inmigración “representa un problema en el paisaje urbano” y, consultado por el sentido de esa frase, respondió: “Pregunte a sus hijas qué he querido decir”.

Rechazo transversal por sus dichos El comentario, interpretado como una alusión a la supuesta relación entre migración y delitos sexuales, desató críticas tanto en la oposición como dentro de su propio bloque, la Unión Demócrata Cristiana (CDU).

“Como canciller, Merz tiene una responsabilidad especial en la cohesión social y el debate público. Sus palabras no contribuyen a eso”, advirtió Dennis Radtke, eurodiputado de la CDU.

Desde los Verdes, la líder Katharina Drage cuestionó el tono del jefe de Gobierno y señaló que su frase “reproduce los clichés de la extrema derecha” que presentan a los migrantes como una amenaza para las mujeres alemanas.

En tanto, el secretario general del Partido Socialdemócrata (SPD), Tim Klüssendorf, acusó a Merz de “sembrar división y debilitar la confianza” dentro de la coalición de gobierno. El propio canciller, que la semana pasada había prometido “corregir los errores” de las políticas migratorias anteriores, evitó disculparse y se limitó a decir que sus palabras fueron “malinterpretadas”.

