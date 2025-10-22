El real blue cotiza a $285,75 para la compra y a $296,75 para la venta, este miércoles 22 de octubre.
Real blue: a cuánto opera este miércoles 22 de octubre
La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.
El real paralelo, que circula en el mercado "negro", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.
El real oficial se negocia a $272 para la compra y a $287 para la venta. A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, presentó un valor de $373,10.
Sobre el real
El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.
El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 22 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se vende a $1.487,50.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, miércoles 22 de octubre
El dólar blue se vende a $1.555 y la brecha con el oficial se ubica en el 4,5%.
Valor del MEP hoy, miércoles 22 de octubre
El dólar MEP cotiza a $1.589,21 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,8%.
Valor del dólar CCL hoy, miércoles 22 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.611,17 y la brecha con el dólar oficial es del 8,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 22 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 22 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.580,95, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 22 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.787, según Binance.
