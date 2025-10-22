Dólar: Luis Caputo proyecta que el tipo de cambio baje un 10%, como ocurrió en los procesos previos de dolarización







El titular del Palacio de Hacienda apuntó contra los medios porque "la gente prende la tele y todo el tiempo se habla de un cambio de régimen", lo que generó un nivel alto de dolarización. Además, pidió que voten a LLA y consideró que las elecciones del domingo son más importantes que las presidenciales de 2027.

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó nuevamente un cambio de régimen, "independientemente del resultado de la elección". En ese sentido, apuntó contra los medios porque "la gente prende la tele y todo el tiempo se habla de un cambio de régimen". Esto generó que se llegue a "un nivel de dolarización más o menos como estamos ahora, que medido en términos de depósitos en dólares sobre pesos, estamos al 52%". Sin embargo, afirmó que ya hubo tres experiencias durante el mandato de La Libertad Avanza (LLA) y luego "el tipo de cambio corrigió un 10% hacia abajo".

"Después de las elecciones no va a pasar nada, el esquema se va a mantener igual. Lo vamos a mantener independientemente del resultado. Hoy el BCRA está capitalizado, tenemos fundamentos sólidos y un tipo de cambio en un nivel razonable. Si el tipo de cambio estaría atrasado, no tendríamos récord de exportaciones", insistió el titular del Palacio de Hacienda.

En esa línea, detalló que el "tipo de cambio es un reflejo de tu economía", y con la macro ordenada, la moneda puede ser más fuerte, por lo que apuntó contra las comparaciones del tipo de cambio de LLA y el de Mauricio Macri. "Si comparás el tipo de cambio con el de la salida del cepo de Macri, que tenía déficit, podríamos darnos el lujo de tener un tipo de cambio más bajo que ese porque la economía es mucho más sólida. Sin embargo, el tipo de cambio está un 15% más arriba y nadie dice nada", subrayó.

"¿Por qué la gente compra? Porque cree que hay un cambio de régimen. ¿A qué obedece la conducta? La gente prende la tele y todo el tiempo se habla de un cambio de régimen. A nosotros nos pasó ya tres veces en nuestra gestión (que la gente compra) y se llegó a un nivel de dólarización más o menos como estamos ahora. Medido en términos de depósitos en dólares sobre pesos, estamos al 52%. Cada vez que eso pasó el tipo de cambio corrigió un 10% hacia abajo", añadió Caputo en su exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Para Caputo las elecciones del domingo son más importantes que las presidenciales de 2027 El ministro de Economía aseguró que, a su parecer, "las elecciones del domingo son más importantes que las presidenciales de 2027". En esa línea, argumentó que para los comicios de 2027 la alternativa a LLA debería ser "razonable" y encabezada por los gobernadores.

"Los gobernadores, en su mayoría, son razonables. Incluso los gobernadores que están dentro del peronismo, no piensan como el kirchnerismo, se unen porque tienen un proyecto de poder, pero piensan mucho más como nosotros que como el kirchnerismo. Entonces para 2027, espero que haya una propuesta que no implique la volatilidad política que implica esta elección de medio término que genera todos estos problemas que estamos teniendo. No puede ser que la alternativa sea el comunismo", enfatizó Caputo. Continuando en su amistad con los gobernadores, contó que algún peronista pasó por su despacho en el Palacio de Hacienda y le dijo: "Seguí así Toto, no le des bola a nadie". Previamente, el funcionario afirmó que el mundo está mirando a la Argentina: "Un voto no kirchnerista que hoy no va a LLA me da mucha lástima por los argentinos, porque es un voto perdido. Vengo de las reuniones del G20 y el FMI y no podía creerlo, el mundo está mirando estas elecciones, quiere ver que nuestra gente revalida este curso", imploró. "Hay un montón de inversiones que están ya anunciadas pero hay un montón más que están esperando esta validación. Entonces la gente qué quiere en definitiva. Mejores ingresos, salarios y empleos. Eso solo se consigue con más inversión. No perdamos esa posibilidad, porque la posibilidad de captar inversión directa extranjera en un plazo de dos años, como se está dando, es algo inédito. Eso lleva muchos más años. Estamos frente a una oportunidad histórica, no la desaprovechemos", argumentó sobre su pedido a que la gente vote a LLA.