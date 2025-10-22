Seguridad para los chicos, tranquilidad para los grandes: el invento ideal para las vacaciones en la playa







Una prenda inteligente busca proteger a millones de niños en el agua y darles a las familias la paz que necesitan durante las vacaciones.

Millones de chapuzones pueden volverse más seguros gracias a una remera salvavidas que se activa sola y cuida a los más chicos sin invadir su juego. Pixabay

Cada verano, millones de familias eligen la playa para descansar, jugar y desconectar. Pero entre el calor y la arena, aparece una preocupación constante: la seguridad de los más chicos en el agua. Una nueva solución llega con la promesa de combinar tranquilidad con tecnología.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Nada de flotadores que se pinchan ni manguitos que se escapan. Ahora existe un invento que podría cambiar la forma en que los niños disfrutan del mar. Una prenda que parece una remera común, pero que esconde un mecanismo que puede marcar la diferencia entre un susto y la calma.

Embed - SWÖM™ Smart Swimwear Puede evitar millones de tragedias: la remera salvavidas que se infla sola La tecnología al servicio de la seguridad infantil sorprende con una remera salvavidas que se activa de forma automática al detectar situaciones de riesgo. Diseñada especialmente para chicos, esta prenda se ve como una camiseta deportiva, pero guarda un sistema oculto capaz de inflarse en segundos.

El mecanismo funciona con sensores que reconocen la caída brusca al agua o el tiempo prolongado sumergido. Ante estas señales, la remera libera aire y se convierte en un chaleco flotante que mantiene al niño a salvo hasta que reciba ayuda. Todo sin necesidad de acción externa.

Pensada para edades entre los 2 y los 6 años, esta solución evita depender de la vigilancia permanente. Aunque no reemplaza la supervisión adulta, ofrece una capa extra de protección en entornos impredecibles como el mar o una pileta.

Con esta innovación, la temporada de verano podría volverse más relajada para los padres y más libre para los chicos. El objetivo: que los momentos en el agua se llenen de juegos, no de sustos. Una forma inteligente de prevenir tragedias sin invadir la diversión.

Temas Millones