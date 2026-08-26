Tablas para todos los gustos: quesos, fiambres, achuras y más

Quesos, fiambres, achuras y otras especialidades son protagonistas de una propuesta que invita a descubrir nuevos sabores. De Palermo a Pilar, con paradas en Caballito, Belgrano, Tortuguitas y Parque Leloir, una selección de lugares para comer bien y disfrutar en compañía.

Ubicado en el barrio de Palermo, FOGA propone una cocina atravesada por el humo y el fuego. La carta propone distintas opciones para compartir, entre las que se encuentra la tabla de achuras ahumadas , con chorizo, morcilla, riñones, molleja y mini provoleta, acompañados por salsas de la casa. La tabla degustación de ahumados incluye brisket, ribs, bondiola y chicken wings, mientras que la Tabla FOGA combina croquetas de vacío ahumado, pork belly, salchichitas ahumadas, buffalo chicken wings y baby ribs con salsa barbacoa. También cuenta con empanaditas ahumadas, chutney de pera, cebolla encurtida, hummus de garbanzos ahumados y paté de trucha ahumada. La propuesta se completa con peras al Malbec, salsas y panadería artesanal. Para quienes prefieren vegetales, la tabla veggie incluye hongos, papines, berenjena, zanahoria y zucchini. Ideal para ir en grupo y acompañar con coctelería de autor y las etiquetas de su imponente cava a la vista.

En Mixtape, el bar kissa de Belgrano ubicado en la terraza del restaurante Haiku, la propuesta de tapeo incluye una tabla de quesos pensada para compartir , con Gouda de Los Toldos, cremoso y queso azul de La Paulina, que reúnen diferentes texturas y perfiles de sabor en una misma selección. La tabla se suma a una carta de platos de impronta argentina con guiños japoneses , que incluye opciones como japo burguer y baos de cornalitos. La propuesta se completa con cócteles de autor de Pablo Pignatta y Brenda Asís, además de otras bebidas para acompañar la noche. El espacio está concebido alrededor de la música , con una cabina de DJ que pasa vinilos, CD y diferentes selecciones de jazz, blues y rock.

FRITO MIXTO, PESCADOS Y MARISCOS EN LA PESCADORITA

La Pescadorita, en Palermo.

En La Pescadorita, restaurante especializado en cocina de mar en Palermo, las opciones para compartir incluyen un frito mixto de rabas, calamaretis y gambas, acompañado por salsa brava y alioli de perejil. Para quienes buscan una alternativa más contundente, la parrillada de pescados y mariscos reúne langostinos, gambas, mejillones, chipirones, pesca fresca del día y salmón rosado, acompañados con cous cous y arroz azafranado. La propuesta, comandada por el chef David Ribulgo, trabaja con pescados frescos provenientes de Mar del Plata y mariscos del sur, con productos que varían según la temporada. La carta recorre clásicos de la cocina de mar, además de paella, cazuelas, tiraditos y preparaciones a la parrilla. Para beber hay cócteles de autor y diferentes opciones de bebidas que acompañan la propuesta.

La tabla en La Pescadorita.

Dirección: Humboldt 1905, Palermo.

QUESOS Y FIAMBRES EN CHILL GARDEN

Chill Garden, en Caballito.

En Chill Garden, restaurante instalado en una casona del siglo XIX en Caballito, una de las propuestas para compartir es la tabla de quesos y fiambres, que reúne gouda, queso fresco, lomito con hierbas, jamón crudo, jamón cocido y aceitunas, acompañados por focaccia de masa madre. La selección propone distintas texturas y sabores en una presentación pensada para compartir en la mesa. La cocina, a cargo del chef Tupac Guantay, trabaja con productos de estación y una mirada federal, con una carta que incluye entradas, pastas caseras, carnes, vegetales y postres. Para acompañar, se ofrecen vinos de distintas regiones, vermut, cócteles de autor y bebidas sin alcohol. El espacio conserva la estructura de la antigua propiedad y tiene al jardín como uno de sus principales sectores, con más de cien plantas y áreas acondicionadas para las distintas épocas del año. La propuesta se completa con salones interiores, una barra y una cava privada para encuentros, en un entorno que mantiene elementos de la construcción original.

Las tablas en Chill Garden.

Dirección: Pujol 935, Caballito.

DE QUESOS Y EMBUTIDOS EN BILBAO

Bilbao, en Palermo.

En Bilbao, bar de tapas y vermouth de Palermo, la tabla de quesos y embutidos propone un recorrido por diferentes texturas e intensidades, pensado para compartir. La selección reúne queso Brie, Fontina y queso Azul, junto con jamón crudo y salame español, combinando quesos de perfiles bien diferentes con dos clásicos de la charcutería. El conjunto se acompaña con focaccia de elaboración propia, ideal para alternar entre los distintos sabores y sumar el componente de pan a cada bocado. El Brie aporta una textura suave y cremosa; el Fontina, un perfil más lácteo y delicado, mientras que el Azul suma mayor intensidad. Del lado de los fiambres, el jamón crudo aporta notas salinas y delicadas, en contraste con el carácter especiado del salame español. La variedad permite recorrer la tabla de menor a mayor intensidad y descubrir diferentes combinaciones entre quesos, fiambres y focaccia. Para acompañarla, la carta líquida de Bilbao ofrece distintas alternativas: un vino tinto de perfil frutado, un vermouth de la casa o una cerveza rubia bien fría funcionan especialmente bien con la combinación de quesos y fiambres. Una tabla pensada para compartir entre dos personas o mismo para complementar el tapeo del lugar y convertir la selección de quesos, fiambres y pan en el verdadero protagonista de la mesa.

La tabla de quesos en Bilbao.

Dirección: Thames 1795, Palermo.

ACHURAS Y VARIEDAD DE CORTES EN MALCRIADO

Malcriado en Tortugas Open Mall.

Malcriado – entre Fuegos y Vinos, con sedes en Parque Leloir y Tortugas Open Mall (TOM), articula su carta alrededor de la cocina al fuego, los platos para compartir y una selección de vinos que puede recorrerse por copa a través de su sistema Newine. Dentro de ese perfil aparecen dos tablas pensadas para llevar distintos sabores a la mesa: la tabla de achuras, con chinchulines, morcilla, chorizo, mollejitas doradas y papitas al horno, y la tabla de tres cortes, que reúne asado, vacío y bondiola. Ambas pueden completarse con guarniciones como verduras asadas, puré de papa y cebolla, papas al horno, puré de batatas toffee, papas a la crema, calabaza asada, papas fritas, rúcula con parmesano, ensalada mixta o zanahoria con huevo. Para acompañar, se puede optar por vinos por copa servidos desde el sistema de autoservicio de la casa o cerveza tirada, según el estilo de la tabla elegida. El rendimiento varía de acuerdo con los acompañamientos y la cantidad de platos que se sumen a la mesa, por lo que conviene consultar en sala la porción recomendada para cada grupo.

Las tablas en Malcriado.

Direcciones: Martín Fierro 3290, Parque Leloir; Ramal Pilar km 36,5, Tortugas Open Mall, Tortuguitas.