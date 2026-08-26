Un hombre murió tras ser arrollado por una formación de la Línea A del subte

El hecho ocurrió en la estación Río de Janeiro. El servicio volvió a funcionar entre cabeceras, aunque los trenes no se detienen allí.

La estación Río de Janeiro fue evacuada mientras se desarrollaba el operativo.

Un hombre murió este miércoles luego de ser arrollado por una formación de la Línea A del subte en la estación Río de Janeiro, en la Ciudad de Buenos Aires.

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El episodio ocurrió durante la mañana, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por una persona embestida en el andén con sentido a San Pedrito. Al llegar al lugar, personal del SAME constató el fallecimiento de la víctima , que presentaba lesiones incompatibles con la vida.

A raíz del operativo, la estación fue evacuada y cerrada mientras trabajaban efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de Emova y los organismos judiciales que intervienen en la investigación.

En un primer momento, la Línea A funcionó con servicio limitado entre Plaza de Mayo y Loria . Sin embargo, desde las 16.30 volvió a operar entre sus cabeceras, aunque las formaciones continúan sin detenerse en la estación Río de Janeiro .

Desde la concesionaria informaron que se activaron los protocolos previstos para este tipo de situaciones y que el personal de la empresa permanecía trabajando en la zona.

Además, señalaron que también intervienen los organismos externos correspondientes y aclararon que, debido a que el caso quedó bajo investigación judicial, no brindarán mayores precisiones sobre las circunstancias del hecho.

La Justicia deberá ahora determinar cómo se produjo el episodio y avanzar con las pericias y testimonios necesarios para reconstruir lo ocurrido.

Fatal accidente en Colegiales: una mujer murió atropellada en el Metrobus en Avenida Cabildo

Una mujer de 78 años murió el martes por la mañana tras ser atropellada por un colectivo de la línea 67 en el carril del Metrobús de la avenida Cabildo, en el barrio porteño de Colegiales.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:20, a la altura del 475 de la avenida Cabildo, entre Jorge Newbery y Maure. Según informó el SAME, al arribar al lugar los médicos constataron que la mujer había fallecido.

De acuerdo con fuentes policiales, la víctima había descendido del colectivo y, cuando la unidad comenzó a avanzar, quedó enganchada de un pie. La mujer fue arrastrada varios metros y posteriormente quedó atrapada debajo del vehículo.

Tras el accidente, se desplegó un operativo en la zona para asistir a la víctima y retirar el cuerpo. Participaron efectivos de la Policía de la Ciudad, personal del SAME y Bomberos de la Ciudad, pertenecientes al Destacamento de Palermo.

Los equipos de emergencia trabajaron para extraer el cuerpo de la mujer, que había quedado atrapado debajo del colectivo.

Luego de la tragedia, el resto de los pasajeros que viajaban en la unidad descendió del colectivo en orden y por sus propios medios.

La Policía de la Ciudad intervino en el lugar para realizar las tareas correspondientes y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrió el accidente.