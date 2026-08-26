De cuánto es la fortuna de Aaron Paul y cuánto ganó como Jesse Pickman en Breaking Bad

El intérprete estadounidense atravesó años de papeles menores antes de encontrar un personaje que cambió para siempre el rumbo de su carrera.

Aaron Paul es uno de esos actores cuya carrera quedó marcada por un personaje, aunque su recorrido comenzó mucho antes de alcanzar la fama internacional y acumular millones de dólares . Durante sus primeros años en Los Ángeles, tuvo que combinar trabajos ocasionales con pequeñas apariciones en televisión, comerciales y videoclips mientras intentaba hacerse un lugar en la industria.

El camino no fue inmediato. Tras terminar la secundaria, el actor dejó Idaho y se trasladó a California con apenas unos ahorros para probar suerte. En aquellos tiempos estuvo lejos de los grandes contratos y hasta trabajó como acomodador en un cine, mientras sumaba participaciones breves que poco a poco le permitieron ganar experiencia y contactos.

Aaron Paul Sturtevant nació el 27 de agosto de 1979 en Emmett, Idaho, y se graduó de Centennial High School, en Boise, en 1997. Poco después decidió trasladarse a Los Ángeles para perseguir su objetivo de convertirse en actor. Llegó a California con u$s 6.000 de ahorros , una suma que representaba todo su respaldo económico en ese momento.

Combinó trabajos en televisión, cine y otros proyectos que consolidaron su presencia en la industria.

La adaptación a Hollywood fue a pulmón. Mientras buscaba oportunidades, trabajó como acomodador en un cine de Universal Studios y tuvo una aparición como concursante en The Price Is Right en enero de 2000. Antes incluso de consolidarse como actor, había quedado segundo en una competencia de modelaje y talentos organizada por la International Modeling and Talent Association en 1996.

Sus primeras experiencias frente a cámaras llegaron con comerciales de marcas como Juicy Fruit, Corn Pops y Vanilla Coke, además de videoclips musicales. Entre ellos aparecen producciones vinculadas con Korn y Everlast. También consiguió pequeños papeles en películas y series, entre ellas The X-Files, CSI, ER, Veronica Mars, Criminal Minds y Bones.

En televisión tuvo un paso particularmente relevante por Big Love. Allí interpretó a Scott Quittman, personaje que apareció en 14 episodios entre 2007 y 2011. Ese trabajo ayudó a instalarlo dentro del circuito de actores capaces de asumir personajes dramáticos con mayor peso narrativo.

Atravesó distintas etapas profesionales hasta encontrar una oportunidad que modificó el rumbo de su carrera. Netflix

El mayor éxito en su carrera: cuánto ganó con Breaking Bad

El gran giro llegó en 2008, cuando Aaron Paul fue elegido para interpretar a Jesse Pinkman en Breaking Bad. El personaje había sido concebido inicialmente como una presencia de corta duración, pero la química entre Paul y Bryan Cranston llevó a que Jesse ganara cada vez más espacio dentro de la historia.

La serie terminó convirtiéndose en el mayor éxito de su trayectoria. Paul participó de las cinco temporadas y recibió cinco nominaciones a los premios Emmy como mejor actor de reparto en una serie dramática. Ganó en tres oportunidades, en 2010, 2012 y 2014, por su trabajo como Jesse.

En el plano económico, durante las dos temporadas finales alcanzó un salario de u$s200.000 por episodio. La quinta temporada tuvo 13 capítulos y la sexta 16. Así, el actor habría obtenido u$s5,8 millones solamente durante esos dos últimos tramos de la producción.

Otros proyectos del actor

Tras el fenómeno de Breaking Bad, Paul buscó nuevos desafíos en cine y televisión. Uno de sus trabajos destacados fue BoJack Horseman, donde puso voz a Todd Chavez y también participó como productor ejecutivo. La serie animada se emitió entre 2014 y 2020 y le permitió explorar un registro completamente diferente.

También protagonizó películas como Need for Speed y Dual, además de participar en proyectos como The Path, Truth Be Told y Westworld. En esta última producción interpretó a Caleb Nichols durante la tercera temporada. En 2023 apareció, además, en el episodio Beyond the Sea de Black Mirror.

Su vínculo con Bryan Cranston también trascendió la pantalla. En 2019 ambos lanzaron Dos Hombres, una marca de mezcal creada a partir de la sociedad entre los dos actores. La iniciativa se convirtió en una nueva pata de la actividad profesional de Paul y en una muestra de cómo la dupla de Breaking Bad encontró una forma de continuar trabajando junta fuera de la ficción.

El patrimonio de Aaron Paul

Aaron Paul tiene una fortuna de u$s30 millones y un salario de referencia de u$s200.000 por episodio. Una parte de su patrimonio también está vinculada con el mercado inmobiliario. En 2012 compró una vivienda en Los Ángeles por u$s1,4 millones y posteriormente la vendió por u$s2,2 millones. En 2019 adquirió otra propiedad en la ciudad por u$s6,95 millones, que años después llegó a ser ofrecida por casi u$s10 millones.

A esto se suma una propiedad de 24 acres en Ojai, California, comprada junto a su esposa en 2021 por u$s3,5 millones. La familia también conserva propiedades en Idaho, incluida una vivienda en McCall que fue renovada durante tres años y que podría tener actualmente un valor de entre u$s7 y u$s8 millones.