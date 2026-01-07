El dólar oficial minorista cedió otros $5 y cerró a $1.435 para la compra y a $1.485 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.485,21 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 7 de enero
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Las reservas brutas del BCRA subieron por tercera rueda al hilo, en esta oportunidad u$s53 millones a u$s44.240 millones. La autoridad monetaria compró u$s9 millones, tras adquirir u$s83 millones el martes y otros u$s21 millones el lunes.
En total, los activos internacionales crecieron u$s1.141 millones en los primeros tres días de la semana impulsados por la venta de la represa del Comahue.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 7 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.460.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 7 de enero
El dólar blue cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 7 de enero
El dólar CCL se ubica a $1.532,19 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 7 de enero
El dólar MEP opera a $1.495,46 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 7 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.930,5.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 7 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.533,22, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 7 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.254,68, según Binance.
