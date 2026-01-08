Provincias: alerta por la caída de las ventas y el cierre de locales comerciales Por David Correa + Seguir en









En Río Gallegos cerró un negocio por día en lo que va de 2026; en Posadas cuatro empresas iniciaron procedimientos preventivos de crisis y en Chaco bajaron sus persianas varios comercios de distintos rubros "por falta de ventas y morosidad".

Según datos del área de Comercio municipal de Río Gallegos, en los primeros seis días del año se registraron seis bajas comerciales, lo que equivale a un comercio cada 24 horas.

La actividad comercial no repunta en algunas provincias y genera preocupación por el cierre de locales de distintos rubros. En lo poco que va de 2026 bajaron sus persianas un negocio por día en Río Gallegos y la ciudad ya tiene el mayor desempleo de la Patagonia; en Posadas, al menos cuatro empresas tradicionales de la capital misionera iniciaron un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación; mientras que en Roque Sáenz Peña, conocida como la Capital del Algodón, en Chaco, en estos últimos días cerró una sucursal del supermercado mayorista Diarco, entre otros comercios, debido a la caída de las ventas.

El dato que encendió las alertas amarillas en la capital de Santa Cruz surgió de una reunión entre autoridades municipales y la Cámara de Comercio, Industria y Afines, de la que participaron la directora de Comercio del municipio Vanesa Echeverría, la diputada nacional Moira Lanesan (Fuerza Santacruceña) y Leandro Fadula, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Afines. De acuerdo al relevamiento del municipio, los rubros más afectados son indumentaria, cafeterías y gastronomía, actividades que dependen del consumo diario. Según datos del área de Comercio municipal, en los primeros seis días del año se registraron seis bajas comerciales, lo que equivale a un comercio cada 24 horas, una tendencia que continúa en ascenso, se señaló. "Tuvimos una baja por día y todavía faltan registrar locales que cierran pero no hacen su trámite de baja, por lo que el número podría ser incluso mayor, expresó la funcionaria municipal, al terminar el encuentro, quien agregó que los más afectados son los rubros indumentaria, cafetería y gastronomía.

En los últimos días se conoció también un informe del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en donde se destacó que en el último año, comparando 2025 con 2024, la desocupación en Río Gallegos aumentó un 5,6%, lo que los especialistas califican como un "deterioro estructural significativo", es decir, un problema profundo y no coyuntural. Si bien el informe señala que en los últimos meses de 2025 hubo una leve baja del desempleo del 1,8% entre el segundo y el tercer trimestre, ese alivio es considerado insuficiente frente al fuerte incremento acumulado durante el año. Las foto actual muestra que Río Gallegos tiene una tasa de desempleo del 10,8%, la más alta de toda la región patagónica.

Oficialización de la crisis En Posadas, la capital de Misiones, al menos cuatro empresas iniciaron de manera formal un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, una herramienta legal que habilita la implementación de suspensiones de personal y reducción salarial para evitar despidos masivos o cierres definitivos. Las firmas involucradas, según trascendió, son una casa de colchones, un frigorífico, una tienda de regalos del microcentro y una empresa vinculada al rubro de refrigeración, que concentran alrededor de 300 puestos de trabajo.

posadas La crisis comercial afecta a Posadas y ya hay cierre de negocios. De acuerdo al Centro de Empleados de Comercio de Posadas, las compañías solicitaron el PPC para pagar hasta 30% menos de salario o no pagar aportes, en medio de una caída de ventas. "La situación es crítica y se replica en distintos rubros. Hay menos consumo, ventas muy por debajo de lo habitual y costos fijos que se volvieron insostenibles, especialmente los alquileres", detalló el secretario adjunto del gremio mercantil (SEOC), Agustín Gómez, quien manifestó una fuerte preocupación por la continuidad de los puestos laborales.

Desde el sindicato se alertó que ante la crisis, una cadena de supermercados incorporó personal bajo la modalidad de cooperativa para tareas propias del comercio para reducir costos salariales y aportes, pero que eso profundiza la precarización laboral. "En los últimos dos años el comercio de Posadas perdió alrededor del 30% del empleo formal. Es un dato muy duro, que muestra que la crisis ya no es una amenaza, sino una realidad instalada", advirtió Gómez. Economía estancada La actividad comercial en declive afecta también a Chaco. En Roque Sáenz Peña, conocida como La Capital del Algodón, en las últimas semanas hubo cierres de comercios conocidos como "24 Horas", un supermercado y bajaron sus persianas de manera definitiva una concesionaria de autos y un local dedicado a la venta de equipos comerciales como heladeras, cocinas y hornos industriales, "por falta de ventas" y por la alta morosidad de los clientes, se hizo trascender desde la entidad que aglutina del sector empresarial de esta ciudad. "No nos pudimos sostener, es muy difícil cuando las ventas caen estrepitosamente", comentaron fuentes del comercio cerrado. Alfredo González, presidente de la Federación Económica del Chaco e integrante de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), señaló que, en general, las ventas estuvieron en baja durante 2025. "La mayoría de los meses fueron negativos en relación al 2024, que ya fue un año bastante duro", detalló. Y agregó que se debió "principalmente al menor poder adquisitivo de la gente", en declaraciones a Diario Chaco. Carlos Quiroz, encargado de un local del rubro ferretería en Resistencia, la capital provincial, consultado por Diario Norte, sostuvo que "hubo otras crisis y muchas veces el empresario se las ingenió para salir adelante pero en esta oportunidad, con la apertura de las importaciones, impactó más en lo doméstico que son las fábricas y manufactureras del país, que no resisten la importante caída en las ventas". "Como consecuencia de ello, es la pérdida de miles de fuentes de trabajo que se suman a lo largo del país", lamentó el comerciante.