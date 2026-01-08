Carlos Rodríguez desmintió a Luis Caputo y aseguró que la deuda total aumentará con el nuevo préstamo de u$s3.000 millones

Tanto él como otros economistas compartieron su análisis del tuit del ministro de Economía, en el cual dijo que este Gobierno ayudó a aliviar la deuda.

Luego del endeudamiento que suscribió el Gobierno nacional con bancos internacionales por u$s3.000 millones para cumplir con el pago de los vencimientos , la discusión pasó al terreno virtual, donde el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, arrojó la primera piedra.

"Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie. Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit . Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de “financiamiento neto positivo”, e incluso lo festejaban. Es decir, festejaban engañar a la gente y tomar deuda al mismo tiempo!", contestó a través de su cuenta de X al anuncio hecho por la cuenta "Tendencias Mundiales.

Respecto al financiamiento acordado con bancos extranjeros, Caputo reconoció que tomaron "u$s3.000 millones, para cancelar u$s4,300 millones" , pero explicó: "Cancelamos deuda. Equivalente a financiamiento neto negativo, según su jerga. Un concepto que ustedes desconocen, porque siempre se dedicaron a aumentar el déficit y consecuentemente la deuda (u$s300 mil millones mientras gobernaron). Besos para todos y sigan participando".

Sin embargo, varios economistas alzaron su voz para desmentir la publicación del titular de la cartera de Economía, entre ellos, Carlos Rodríguez : "Los u$s4.300 millones que hay que pagar el viernes incluyen intereses además de amortización. O sea que si se paga parte con el REPO, la deuda total aumentaría por la diferencia entre los intereses y el aporte genuino de Tesoro (unos u$s1300 millones creo)".

Asimismo, el especialista expresó su desconcierto ante las palabras de Caputo: "La amortización pagada con otra deuda no cambia la deuda total. Lo de "genuino" es un decir...no se de donde sacó sus 1.300 millones el Tesoro (superávit o deuda)" .

Otros economistas que desmintieron el tuit de Caputo

"El Ministro se equivoca", escribió el economista Federico Machado, otro de los que salieron a aclarar las dudas sobre la deuda tomada. "Se tomaron u$s3.000 millones por Repo + u$s910 millones por BONAR el mes pasado. Total u$s3.910 millones. Vencen u$s4.200 millones pero de dicho total, u$s1.500 millones son intereses. El capital de la 'deuda consolidada' sube de u$s2.700 millones a u$s3.910 millones".

La misma cuenta hizo el economista Christian Buteler, quien sentenció: "Por lo tanto habrá crecimiento neto de deuda. Pero no es problema, es algo normal a estos niveles de deuda. Hay que terminar con la épica del relato".

La nueva deuda por REPO que tomó el Banco Central

Tal como anticipó Ámbito, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó una nueva operación de financiamiento con bancos internacionales por u$s3.000 millones, con el objetivo de fortalecer el nivel de reservas internacionales, en la antesala de un vencimiento por u$s4.300 millones en Bonares y Globales.

bcra banco central reservas dolar

La autoridad monetaria acordó un pase pasivo (REPO) con seis entidades financieras internacionales de primera línea, utilizando como garantía parte de su tenencia de bonos BONARES con vencimiento en 2035 y 2038. La operación se inscribe dentro del conjunto de medidas impulsadas desde el inicio de la actual gestión para recomponer el balance del BCRA y mejorar la posición externa. Se trata del segundo REPO que lleva adelante la gestión de Luis Caputo, en la primera había puesto de garantía a los Bopreales.

La transacción se realizó por el total del monto licitado, u$s3.000 millones, a un plazo de 372 días. El Central pagará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que implica un costo financiero cercano al 7,4% anual.

Según detalló el BCRA, la licitación despertó un fuerte interés entre los bancos internacionales, que presentaron ofertas por u$s4.400 millones, un 50% por encima del monto originalmente buscado. Pese al nivel de demanda, la entidad decidió no ampliar el volumen adjudicado, en función de las proyecciones de acumulación de reservas para los próximos meses.