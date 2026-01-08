El dólar blue opera a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 8 de enero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 8 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.458.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 8 de enero
El dólar blue opera a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, jueves 8 de enero
El dólar CCL se ubica a $1.543,39 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 8 de enero
El dólar MEP opera a $1.496,91 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 8 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.930,5.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 8 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.530, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 8 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.847, según Binance.
