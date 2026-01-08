Javier Milei recibió a directivos del proyecto Vicuña para repasar el plan de inversiones en depósitos de cobre en San Juan

De la reunión participaron Jack Lundin, CEO de Lundin Mining; Carlos Ramírez, vicepresidente en BHP; Ron Hochstein, CEO de Vicuña y José Luis Morea, country director en la Argentina.

javier Milei recibió a los directivos de Vicuña Corp. para repasar el plan de inversiones en los proyectos de cobre en San Juan.

El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno se reunieron en Casa Rosada con los accionistas de Vicuña Corp. para repasar las millonarias inversiones previstas para desarrollar los depósitos de cobre Josemaría y Filo del Sol en San Juan.

A la espera de la adecuación de la ley de Glaciares , a findes de diciembre pasado el proyecto Vicuña dio un paso fundamental en su hoja de ruta al presentar su solicitud para adherirse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) bajo la categoría PEELP, la línea destinada a Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo , por u$s2.000 millones.

La iniciativa integra los depósitos Josemaría y Filo del Sol en la provincia de San Juan y consolida un desarrollo de enorme escala, cuyo esquema de inversión total se estima entre u$s15.000 millones y u$s17.000 millones durante más de una década , una cifra que podría convertirlo en la mayor inversión extranjera directa en la Argentina reciente. Por ahora, solo pidieron adhesión por u$s2.000 millones para los primeros dos años.

La empresa conjunta Vicuña Corp., controlada por BHP y Lundin Mining en partes iguales , unificó la operación de ambos proyectos bajo un mismo sello corporativo. Con esta integración, cada socio controla el 50% de ambos depósitos y ya se designaron las autoridades de la nueva compañía.

El campamento de Josemaría. Una vez que el proyecto entre en producción, se prevé la remoción de 120 millones de toneledas de mineral por año (152.000 toneladas de mineral por día en promedio).

Los recursos combinados posicionan al proyecto Vicuña entre los diez mayores depósitos de cobre, oro y plata del planeta, mientras que Filo del Sol destaca como el mayor descubrimiento greenfield de cobre en las últimas tres décadas según S&P Global.

El plan apunta a un horizonte de varias décadas, con un aporte relevante al desarrollo económico de San Juan, a la generación de empleo y al fortalecimiento de la cadena de valor minera del país. “Nuestra solicitud al RIGI refleja la magnitud de la inversión requerida para el Proyecto Vicuña y nuestra confianza en Argentina como socio de largo plazo”, había afirmado en diciembre pasado Ron Hochstein, CEO de Vicuña, quien destacó la continuidad del trabajo conjunto con los gobiernos federal y provincial y la importancia de contar con un marco estable que permita un desarrollo responsable y con beneficios compartidos. En este caso, la solicitud al RIGI encaja en la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP).

¿Qué son PEELP en el RIGI?

Son una categoría especial pensada para emprendimientos de gran escala, con fuerte perfil exportador y una vida útil extendida en el tiempo.

Los PEELP son proyectos que:

Superan montos muy altos de inversión y requieren largos períodos de maduración, típicos de sectores como minería, energía, infraestructura estratégica e industrias básicas.

Tienen capacidad demostrable de generar exportaciones significativas y sostenidas durante varias décadas.

Constituyen proyectos estructurales para la economía argentina, con potencial para ampliar divisas, empleo y encadenamientos productivos.

¿Qué beneficios adicionales tienen?

Los PEELP acceden al paquete general del RIGI -estabilidad fiscal por 40 años, reducciones impositivas, exenciones de importación, régimen de IVA mejorado y arbitraje internacional-, pero además incorporan un enfoque específico para proyectos que: