Mi ANSES: cómo obtener el comprobante de obra social

El documento que acredita la cobertura médica se descarga en pocos pasos desde la plataforma oficial y sirve para gestiones presenciales o virtuales.

ANSES facilita el acceso al CODEM para quien lo necesite.

Tener a mano la constancia de ANSES que acredita la cobertura médica es fundamental para poder resolver distintas gestiones. Desde consultas en centros de salud hasta trámites administrativos, este papel suele ser solicitado como respaldo formal.

La buena noticia es que no hace falta concurrir a una oficina ni pedir turnos. A través de una plataforma digital, el organismo previsional permite acceder a este comprobante de manera rápida y gratuita desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

MI ANSES.webp Para qué sirve el comprobante de obra social El comprobante de empadronamiento, conocido como CODEM, funciona como una acreditación oficial de la cobertura médica asignada a cada persona. Este documento detalla cuál es la obra social correspondiente y a quiénes incluye dentro del grupo familiar.

Suele ser requerido al solicitar atención en clínicas, hospitales o consultorios, y también al realizar trámites vinculados con cambios de prestador, derivaciones o consultas administrativas. Además, tiene validez sin necesidad de firmas ni sellos.

El beneficio alcanza a trabajadores en relación de dependencia, personas que cobran la prestación por desempleo y a jubilados o pensionados con cobertura médica. En todos los casos, el comprobante refleja la situación actual registrada en el sistema.

También sirve para verificar que los familiares a cargo se encuentren correctamente asociados. El grupo puede incluir pareja conviviente o cónyuge, hijos solteros hasta los 21 años, estudiantes hasta los 25 y personas con discapacidad, sin límite de edad. Cómo obtener el comprobante de obra social desde Mi ANSES El acceso al CODEM se hace de forma online y es muy simple. Primero, es necesario ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y clave de seguridad social. Una vez dentro, el sistema te permite visualizar los datos personales y las coberturas registradas. En el menú principal, tenés que buscar la sección vinculada a obra social. Ahí aparece la opción para descargar el comprobante en formato PDF. El archivo puede guardarse en el dispositivo o imprimirse según la necesidad del trámite. En caso de detectar errores en la información o si se requiere agregar o sacar integrantes del grupo familiar, el ajuste se gestiona desde Atención Virtual. Ese espacio digital permite cargar toda la documentación respaldatoria sin moverse de casa. El comprobante puede descargarse las veces que haga falta, ya que siempre refleja los datos actualizados del sistema.

