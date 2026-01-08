El dólar blue anotó su tercera baja en dos días y cerró en un piso de tres semanas + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Cotización del dólar blue hoy. Depositphotos

El dólar blue bajó $5 y cerró a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 8 de enero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.464.

Valor del CCL hoy, jueves 8 de enero El dólar CCL se ubica a $1.531,42 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,6%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 8 de enero El dólar MEP opera a $1.492,31 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 8 de enero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.930,5.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 8 de enero El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.526, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 8 de enero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.268,99, según Binance.