Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 2 de enero

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El BCRA no compró dólares en el inicio de 2026.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.445 para la compra y a $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hizo a $1.488,77 para la venta.

Las reservas brutas internacionales escalaron u$s1.934 millones, hasta los u$s43.099 millones . La suba se produjo por movimientos habituales de inicios de mes, que compensaron parcialmente los u$s2.445 millones que la autoridad monetaria perdió en las últimas ruedas de diciembre. En términos netos , las arcas del BCRA se encuentran en u$s1.423 millones , según estimaciones del economista Federico Machado.

Vale recordar que este 2 de enero debutaron las nuevas bandas cambiarias, que estarán indexadas al último dato de inflación disponible. En paralelo, comenzó el programa de acumulación de reservas.

El BCRA anunció en el cierre del año que para 2026 prevé acumular un piso de u$s10.000 millones, siempre y cuando acompañen la demanda de pesos y la oferta de divisas en el Mercado Libre de Cambios. Sin embargo, este viernes la autoridad monetaria no compró divisas.

La entidad que conduce Santiago Bausili se planteó un objetivo diario de compras equivalente al 5% del volumen operado en el MLC. Esto hubiese implicado adquirir en esta primera jornada del año unos u$s27,9 millones, algo que finalmente no ocurrió.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 2 de enero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.475.

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, viernes 2 de enero

El dólar blue cotizó a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, viernes 2 de enero

El dólar CCL cotiza a $1.541,02 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,5%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 2 de enero

El dólar MEP opera a $1.505,63 y la brecha con el dólar oficial es de 2,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 2 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 2 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.535,73, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 2 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.540, según Binance.