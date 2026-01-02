El dólar blue operó a contramano del resto de las cotizaciones y fue superado por el CCL

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . Así, el tipo de cambio informal operó a contramano del fuerte salto del dólar contado con liquidación (CCL) y se mantuvo estable en la primera jornada del año.

A diferencia del resto de las cotizaciones, el billete paralelo cerró al igual que lo hizo en la última jornada de 2025, luego de acumular un avance de $300 (+24,4%) a lo largo del año . La brecha con el tipo de cambio mayorista se ubica en el 3,7%.

Este viernes el mercado se mantuvo expectante por eventual tensión cambiaria a raíz de la vigencia de las nuevas modificaciones a las bandas de flotación y la liberación de los fondos del blanqueo 2024 por más de u$s20.000 millones.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.475 para la venta.

El dólar CCL cotiza a $1,540,96 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,5% .

Valor del dólar MEP hoy, viernes 2 de enero

El dólar MEP opera a $1.504,34 y la brecha con el dólar oficial es de 2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 2 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,5.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 2 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.544,37, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 2 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.002,72, según Binance.