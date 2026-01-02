En cuánto queda la AUH de ANSES en enero 2026, según la cantidad de hijos

Conocé los montos actualizados y las variaciones correspondientes a cada sector.

La tarjeta Alimentar no tuvo aumentos para el mes de enero.

ANSES comenzó el año con una actualización de cifras en la AUH y el depósito de la Tarjeta Alimentar . El nuevo panorama entrelaza incrementos atados a la inflación, montos que permanecen sin variaciones y un cronograma que define las fechas de cobro de cada beneficio.

Con el dato de inflación de noviembre ya oficializado, se activa el mecanismo de actualización mensual previsto por la normativa , lo que introduce cambios en los importes de la AUH que se perciben durante enero.

A partir del incremento del 2,5% , la Asignación Universal por Hijo de ANSES se actualiza en enero y pasa de $122.467 a $125.528 por cada hijo . Como establece el esquema habitual, el organismo descuenta el 20% del monto total , suma que se paga posteriormente tras la presentación de la Libreta AUH .

El ingreso mensual directo que perciben los beneficiarios durante enero queda en $100.362 por hijo. El porcentaje retenido se acumula y se abona más adelante, siempre que se acrediten los controles de salud y la asistencia escolar correspondientes. La suba también se extiende a otras prestaciones del sistema previsional y social, entre ellas jubilaciones, pensiones, la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del SUAF.

En cuanto a la AUH por discapacidad, la actualización mensual lleva el monto bruto a $408.824, frente a los $398.853 que se cobraban en diciembre. Esta prestación no tiene tope de edad y conserva la misma modalidad de liquidación.

En estos casos, ANSES abona de manera mensual el 80% del haber y retiene el 20% restante, que se libera una vez presentada la documentación requerida. El ajuste apunta a amortiguar el efecto de la inflación en los hogares que conviven con hijos con discapacidad.

Montos de la Tarjeta Alimentar

Junto con el cobro de la AUH, ANSES también depositará los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar, un programa administrado por el Ministerio de Desarrollo Social que se acredita de manera automática. Para enero de 2026 no se anunció ninguna actualización, por lo que los valores se mantienen sin modificaciones.

Los importes vigentes son:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

Estas sumas se pagan en la misma fecha que la asignación principal, sin que sea necesario realizar gestiones adicionales.

La Tarjeta Alimentar está destinada a:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Beneficiarios de AUH por discapacidad, sin tope de edad

Personas embarazadas a partir del tercer mes que perciben la AUE

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Cuándo cobro la AUH de ANSES en enero 2026

Cuándo cobro la AUH de ANSES en enero 2026