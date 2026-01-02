La recaudación de 2025 totalizó unos $183,1 billones, con una caida del 1% + Seguir en









Los datos de ARCA indican una caída en los ingresos anuales al igual que en diciembre se produjo una leve caída. En el último mes del año la recaudación fue de $16,5 billones.

Mariano Fuchila

La recaudación de impuestos de diciembre de 2025 alcanzó los $16,5 billones y así acumuló en los 12 meses un total de $183,1 billones, informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Con relación a los ingresos anuales, la variación nominal fue del 39,4% interanual. En cambio, los ingresos de diciembre subieron 27%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

ARCA informó que el crecimiento se vio impulsado principalmente por mayores ingresos de:

IVA Impositivo e Impuesto a los Débitos y Créditos.

Ganancias – por mayores retenciones impositivas.

Seguridad Social –por el crecimiento de la remuneración bruta promedio.

Recaudación aduanera vinculada a las importaciones: por el incremento de las importaciones y del tipo de cambio. En el sentido inverso jugaron:

El Impuesto PAIS, que a partir del año 2025 finalizó su vigencia.

El Impuesto de Regularización de Activos. Había vencido el plazo para adhesión y pago de dicho impuesto por los bienes regularizados en la Etapa 1 (única para regularizar fondos).

El Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP). En el año 2024 fue el vencimiento para los bienes no regularizados, y para los regularizados en la Etapa I.

La moratoria (Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social -Ley 27.743) Noticia en Desarrollo

Temas Recaudación