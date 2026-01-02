Eclipses, superlunas y lluvias de meteoritos : los fenómenos astronómicos que marcarán 2026 + Seguir en









El nuevo año traerá dos eclipses solares, dos lunares, tres superlunas, una sucesión de lluvias de estrellas y una intensa actividad solar, con oportunidades excepcionales de observación en distintos puntos del planeta.

Además de los eclipses y las lluvias de meteoros, el 2026 estará atravesado por una fase activa del Sol y una visibilidad óptima de varios planetas del sistema solar.

El calendario astronómico de 2026 estará cargado de eventos poco habituales y comenzará a mostrar actividad desde los primeros días de enero. A lo largo del año se combinarán eclipses solares y lunares, lluvias de estrellas, superlunas y una destacada presencia de los planetas gigantes.

El primer fenómeno destacado llegará el 3 de enero, cuando se produzca la primera de las tres superlunas previstas para el año. La Luna llena se verá más brillante y de mayor tamaño aparente al encontrarse en su punto más cercano a la Tierra, y coincidirá con el inicio de la lluvia de meteoritos Cuadrántidas, aunque su intenso brillo reducirá parcialmente la visibilidad de las estrellas fugaces.

A lo largo del año, otras lluvias de meteoros ofrecerán mejores condiciones de observación. Las Líridas, activas entre el 22 y el 23 de abril, podrán verse pese a la presencia de una Luna creciente que se ocultará temprano, mientras que las Perseidas, uno de los eventos más esperados, alcanzarán su pico el 12 de agosto sin interferencia lunar, al coincidir con Luna nueva. Las Gemínidas, en diciembre, también se observarán en un contexto favorable.

Eclipses, superlunas y un Sol especialmente activo Uno de los grandes atractivos de 2026 será la sucesión de eclipses. El 17 de febrero se producirá un eclipse anular de Sol, visible únicamente desde la Antártida y zonas del océano Índico. El 3 de marzo tendrá lugar un eclipse total de Luna observable desde América, el Pacífico, Australia y Asia oriental. Más adelante, el 12 de agosto, un eclipse total de Sol podrá verse desde Groenlandia, Islandia, el Atlántico Norte y el norte de España, mientras que el 28 de agosto se registrará un eclipse parcial de Luna visible desde Europa, África y América.

Por otro lado, el Sol continuará transitando una fase activa de su ciclo número 25, con fulguraciones y eyecciones de masa coronal que podrían provocar tormentas geomagnéticas y auroras visibles en latitudes altas.

En paralelo, los planetas ofrecerán condiciones de observación destacadas. Júpiter será protagonista el 10 de enero al ubicarse en oposición, seguido por Neptuno en septiembre, Saturno en octubre y Urano en noviembre. Aunque Marte no tendrá una visibilidad ideal este año, el calendario se completa con un dato singular: 2026 contará con 13 lunas llenas, incluida una Luna Azul en mayo y dos superlunas adicionales el 24 de noviembre y el 24 de diciembre, esta última como cierre astronómico del año.

