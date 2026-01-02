Provincias inician el año con subas en los boletos de colectivos: cuál tendrá el más barato

En Chaco el sistema atraviesa por una crisis que tomó visibilidad con la suspensión de 90 choferes de colectivos entre dos empresas. El pasaje básico subió de $1.300 a $1.885, en las últimas horas.

Mientras en La Rioja el boleto mínimo es de $600, en Chaco subirá a $1.885, distrito en donde el sistema se encuentra en crisis.

Con la decisión del Gobierno de terminar con el subsidio al transporte público de pasajeros el escenario del valor del boleto mínimo en las provincias presenta una profunda disparidad. Mientras en La Rioja cuesta $600, en Chaco subirá a $1.885, distrito en donde el sistema se encuentra en crisis. En San Juan ascenderá a $1.070 y el último incremento en Jujuy llevó el pasaje más bajo a $1.167, mientras en Tucumán ya llegó a los $1.250. En todos los casos, los gobernadores tomaron la decisión de garantizar fondos propios para subsidiar a las empresas , puesto que haberse retirado hubiera implicado que el pasaje mínimo superara de manera holgada los $2.000, en un escenario de una casi nula actualización de sueldos básicos.

El boleto único de pasajeros en la ciudad de La Rioja cuesta $600 y sin los subsidios provinciales estaría entre $2.300 y $2.500, de acuerdo a datos de la Secretaría de Transporte de esa provincia. Los altos valores se concretarían si la gestión del peronista Ricardo Quintela dejará de aportar el subsidio de unos $1.000 millones mensuales para brindar servicios en todo el territorio riojano.

Se trata del valor más bajo en el país pero presenta algunas limitaciones, tanto en calidad como en la frecuencia de los ómnibus que prestan los servicios, que también se ve afectado en los meses de verano. Desde el propio gobierno provincial se aclaró que en las próximas semanas habría modificaciones en el precio del boleto, por lo que dependiendo del monto dejaría de ser el más barato.

En Chaco , como lo contó Ámbito , el sistema atraviesa por una crisis que tomó visibilidad cuando antes del cierre de 2025, dos empresas que había presentado procedimientos preventivos de crisis en noviembre, anunciaron la suspensión de 90 trabajadores debido a una disminución drástica de unidades en los recorridos y frecuencias. Desde el gremio del sector, UTA, el secretario general Raúl Abraham confirmó las suspensiones y denunció que las firmas incumplieron con un acuerdo alcanzado que incluía esfuerzos salariales de los trabajadores para sostener las fuentes laborales. "Los compañeros hicieron un aporte muy importante, resignaron salario pensando que la situación iba a mejorar", expresó.

Para el dirigente, si la situación no se revierte en los próximos días habrá conflicto. "Estoy seguro de que esto va a terminar en un paro porque sabemos cuándo puede empezar pero no cuando termina un conflicto así", advirtió. Hasta el momento, la Secretaría de Transporte de la gestión del gobernador Leandro Zdero se mantuvo al margen de las rispideces entre el gremio y las firmas pero en las últimas horas se conoció que autorizó una suba del boleto mínimo de $1.300 a $1.885 , lo que representa un incremento del 45% y que lo convierte en uno de los más caros del país. "Un boleto de casi $1.900 es imposible de pagar para un trabajador que está bajo la línea de pobreza", advirtió Raúl Abraham.

San Juan reacomoda los valores

Cuando diciembre cerraba, fuentes oficiales del gobierno del mandatario de San Juan Marcelo Orrego, exJuntos por el Cambio, confirmaron que el precio del boleto de colectivo para la primera sección, es decir, el mínimo, se incrementaría en enero.

Por esta razón, desde el pasado 1 de enero a nadie sorprendió que el costo pasara de $810 a $1.070. La actualización de la tarifa obedece al contexto inflacionario y al aumento de los costos operativos del sistema, se deslizó como justificación. Desde el gobierno se remarcó que se mantendrá el boleto estudiantil gratuito, tanto para alumnos como para docentes, y que continuará vigente el esquema de subsidios para todos los pasajes, "para amortiguar el impacto del aumento en los usuarios".

San Juan destina todos los meses alrededor de $5.000 millones para cubrir parte de los costos operativos del transporte público y evitar que la tarifa final sea aún más elevada, "en un contexto marcado por el aumento generalizado de precios y la inflación", destacó una fuente oficial.

En Jujuy, la gestión del radical Carlos Sadir autorizó en dos tiempos la suba del boleto para el transporte público de pasajeros. Mientras a fines de noviembre el mínimo se fue a $1.167 en San Salvador de Jujuy, desde el 1 de enero se incrementó el de media distancia, en el orden de un 5%.

La suba responde a "constantes subas en el combustible y la inflación", según fuentes de la Secretaría de Transporte provincial que conduce Pablo Gianchino, que aprobó la actualización del cuadro tarifario. Por este motivo, en municipios del interior la tarifa más baja será de $1,080, y viajara desde la capital a destinos turísticos será más caro: a Volcán, $4.000; a Tumbaya, $4.700; Maimará, $8.000; Purmamarca, $8.300; Tilcara, $8.800, y Humahuaca, $13.000, entre otros.

Según fuentes oficiales, el gobierno jujeño destina alrededor de $360 millones en subsidios mensuales directos a las empresas locales; mientras el abono docente implican $900 millones y el boleto educativo provincial otros $600 millones.

Tucumán cerró también con un incremento en el trasporte público de pasajeros. El primer paso fue la suba en la capital provincial, en la segunda quincena de diciembre, en donde la intendenta peronista Rossana Chahla promulgó la ordenanza del Concejo Deliberante que elevó la tarifa de $950 a $1.250, un 31%. Unos días más tarde, la Secretaría de Transporte de la gestión del gobernador peronista Osvaldo Jaldo aplicó el mismo porcentaje de incremento para los boletos interurbanos, es decir, entre municipios.

Entre el gobierno provincial y el municipio de la capital se destinan cerca de $1.000 millones mensuales para las empresas que prestan el servicio de transporte público, que incluyen el boleto estudiantil y también para jubilados.