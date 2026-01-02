SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
2 de enero 2026 - 10:49

Los bonos avanzan y el riesgo país perfora los 560 puntos básicos en la primera rueda del año

En el pre-market de Wall Street, los títulos soberanos anotan mayoría de subas y escalan hasta 0,2%.

Los bonos argentinos suben en Nueva York.

Los bonos argentinos suben en Nueva York.

Depositphotos

Los bonos avanzan en el pre-market de Wall Street y el riesgo país perfora los 560 puntos básicos en la primera rueda del año, luego que en la última rueda de 2025 el índice económico hubiera finalizado en torno a los 570 puntos básicos.

En este contexto, los títulos soberanos anotan suban generalizadas de hasta el 0,2% de la mano del Global 2046; seguido por el Global 2041. En el otro extremo, Bonar 2029 cae 0,9%. Así, el riesgo país se ubica a cerca de los 557 puntos básicos.

Informate más

Noticia en desarrollo...

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias