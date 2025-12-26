El dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1,475,45 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 26 de diciembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
-
La compra de dólar ahorro cayó en noviembre a mínimos desde la flexibilización del cepo, tras las elecciones
-
Mercados: el dólar se mantuvo estable en el Banco Nación, mientras las acciones y los bonos lograron cerrar en "verde"
Las reservas brutas internacionales treparon u$s596 millones este viernes y alcanzaron los u$s43.610 millones, récord desde el 6 de enero de 2023. Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que la suba de la jornada respondió al ingreso de divisas por parte de organismos internacionales y a la suba de cotizaciones.
De este modo, en la semana corta de navidad las arcas de la autoridad monetaria escalaron u$s1.197 millones. En términos netos, se situaron en los u$s2.388 millones, según la estimación del economista Federico Machado.
Bajo la forma de medición del Fondo Monetario Internacional (FMI), que no contempla los desembolsos del organismo, las reservas netas se ubicaban en u$s15.755 millones negativos. Dado que la meta a diciembre es de unos u$s3.300 millones negativos, el Gobierno debería pedir un "waiver" (perdón) por el desvío de unos u$s12.000 millones.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 26 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.452,50.
A cuánto cotizó el dólar blue hoy, viernes 26 de diciembre
El dólar blue cotizó a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 26 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.527,22 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,1%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 26 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.486,11 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 26 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 26 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.532,46, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 26 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.231, según Binance.
- Temas
- Dólar
- reservas del BCRA
- BCRA
Dejá tu comentario