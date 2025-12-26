Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 26 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hizo a $1,475,45 para la venta.

Las reservas brutas internacionales treparon u$s596 millones este viernes y alcanzaron los u$s43.610 millones, récord desde el 6 de enero de 2023 . Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que la suba de la jornada respondió al ingreso de divisas por parte de organismos internacionales y a la suba de cotizaciones.

De este modo, en la semana corta de navidad las arcas de la autoridad monetaria escalaron u$s1.197 millones. En términos netos, se situaron en los u$s2.388 millones , según la estimación del economista Federico Machado.

Bajo la forma de medición del Fondo Monetario Internacional (FMI) , que no contempla los desembolsos del organismo, las reservas netas se ubicaban en u$s15.755 millones negativos. Dado que la meta a diciembre es de unos u$s3.300 millones negativos, el Gobierno debería pedir un "waiver" (perdón) por el desvío de unos u$s12.000 millones.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.452,50.

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, viernes 26 de diciembre

El dólar blue cotizó a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, viernes 26 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.527,22 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,1%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 26 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.486,11 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 26 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 26 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.532,46, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 26 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.231, según Binance.