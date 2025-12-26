Wall Street opera con retrocesos leves en el premarket, en un mercado con baja liquidez por las fiestas + Seguir en









Los mercados de Australia, Hong Kong y la mayor parte de Europa se encuentran cerrados el viernes, por lo que se espera un bajo nivel de liquidez en los mercados globales.

De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas. NYSE

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia a la baja en la preapertura de este viernes, luego de haber tocado su techo histórico el miércoles de Nochebuena. Por su parte, las bolsas asiáticas alcanzaron su máximo en seis semanas el viernes y el vertiginoso repunte de los metales preciosos no mostró señales de moderación.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,30% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,33%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,28% al alza.

Mercados NYSE Wall Street El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,30% en el "premarket". Romulo Queiroz - Pexels En la previa, las acciones con mayores subas son Freeport-McMoran (+3,22%), Albemarle Corp (+2,55%) y Micron (+2,09%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Williams (-0,89%) y ICE (-0,66%).

De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas y en sus máximos históricos: el Nasdaq sube 17,95%, el S&P 500 acompaña con +14,81% y el Dow Jones le sigue con +12,48%.

Entre las principales bolsas del mundo, solo las asiáticas operan este viernes. En China, la bolsa de Shanghái aumentó 0,10%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 0,51% y Nikkei 225 japonés aumentó 0,62%.

