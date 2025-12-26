Se recalentó el dólar blue: trepó casi $50 en la corta semana y alcanzó un máximo en más de dos meses

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió en el cierre de la semana.

El dólar blue subió con fuerza este viernes, y cerró a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

El billete paralelo aumentó $25 en el día para alcanzar un máximo en más de dos meses. Así, acumuló en la corta semana por la Navidad un avance de $45, el más importante en los últimos tres meses.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.452,50.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1,475,45 para la venta.

El dólar CCL cotiza a $1.527 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,1% .

Valor del dólar MEP hoy, viernes 26 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.485,45 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 26 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 26 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.532,46, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 26 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.231, según Binance.