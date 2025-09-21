El dólar oficial operó a $1.465,77 para la compra y a $1.523,75 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 21 de septiembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este domingo 21 de septiembre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, domingo 21 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vendió a $1.475. El BCRA volvió a intervenir fuerte para mantener la cotización en el techo de la banda.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, domingo 21 de septiembre
El dólar blue operó a $1.520 para la venta y la brecha con el oficial mayorista alcanzó el 3,1%.
Valor del MEP hoy, domingo 21 de septiembre
El dólar MEP cotizó a $1.551,03 y la brecha contra el mayorista llegó al 5,2%.
Valor del dólar CCL hoy, domingo 21 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.567,06, por lo cual la brecha escaló al 6,2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, domingo 21 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.
Cotización del dólar cripto hoy, domingo 21 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.550,01, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, domingo 21 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.657, según Binance.
