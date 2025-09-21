Dólar blue hoy: a cuánto opera este domingo 21 de septiembre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 3,1%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, domingo 21 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vendió a $1.475. El BCRA volvió a intervenir fuerte para mantener la cotización en el techo de la banda.

Valor del MEP hoy, domingo 21 de septiembre El dólar MEP cotizó a $1.551,03 y la brecha contra el mayorista llegó al 5,2%.

Valor del dólar CCL hoy, domingo 21 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.567,06, por lo cual la brecha escaló al 6,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, domingo 21 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, domingo 21 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.550,01, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, domingo 21 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.657, según Binance.