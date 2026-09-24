El dólar oficial minorista cotiza a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.536,17 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 24 de septiembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 24 de septiembre
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Mercados: subieron el dólar oficial y los paralelos, mientras el riesgo país extendió su escalada
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 24 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.516.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 24 de septiembre
El dólar blue cotiza a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, jueves 24 de septiembre
El dólar CCL cotiza a $1.612,84 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.4%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 24 de septiembre
El dólar MEP cotiza a $1.541,89 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 24 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 24 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.604,50, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 24 de septiembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s84.349, según Binance.
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