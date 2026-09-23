Javier Milei calificó a la ONU como "una organización inútil" y remarcó que Malvinas "es una causa nacional"

El Presidente volvió a reivindicar el reclamo argentino por las islas y cuestionó la falta de consecuencias frente a las acciones de Reino Unido en la zona.

El presidente Javier Milei volvió a poner la cuestión Malvinas en el centro de su discurso, ante la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York. Durante su alocución, la definió como una “causa nacional” para la Argentina. El mandatario cuestionó el papel del organismo internacional frente a la disputa de soberanía por el archipiélago y los espacios marítimos circundantes, y sostuvo que existe una brecha entre las resoluciones de las Naciones Unidas y su aplicación efectiva.

“Siempre es preferible decir una verdad incómoda por sobre una mentira confortable” , afirmó Milei al comienzo de su exposición. En uno de los tramos más duros de su discurso sostuvo que la ONU se convirtió en “una organización inútil” y cuestionó a quienes describió como una burocracia internacional alejada de los problemas concretos.

Milei también apuntó contra el rol de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Cuestionó que el organismo haya respaldado, según su interpretación, a regímenes que vulneran derechos fundamentales y criticó sus posiciones frente a Israel, el terrorismo y las persecuciones contra comunidades cristianas en África.

En ese marco, el Presidente llevó el reclamo por Malvinas al centro de su exposición . Sostuvo que la situación de las islas constituye una muestra de la distancia entre las declaraciones de los organismos internacionales y su capacidad efectiva para hacer cumplir sus propias resoluciones.

“Malvinas es para nosotros una causa nacional” , afirmó y remarcó que también representa una prueba para Naciones Unidas sobre su capacidad de hacer valer las decisiones adoptadas por la propia Asamblea General. En este marco, hizo referencia a la Resolución 3149, aprobada hace 50 años, que insta a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales mientras permanezca abierta la disputa por la soberanía. Según planteó, pese al paso del tiempo, las modificaciones unilaterales continuaron.

El Presidente vinculó esa situación con el avance del proyecto Sea Lion, destinado a la explotación de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte. Sostuvo que las licencias otorgadas por el Reino Unido son rechazadas por la Argentina y calificó de ilícitas las actividades que no cuenten con autorización argentina. “¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad?”, preguntó ante la Asamblea General.

Con el Presidente @JMilei y el Ministro @LuisCaputoAR esperando para su discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas.



PD.: Notar el detalle de la corbata del Presidente. pic.twitter.com/wSeojDjqKb — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 23, 2026

“La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato. Va a tomar cartas en el asunto”, concluyó.

Javier Milei defendió una IA sin regulación preventiva y dijo que Argentina busca estar “en la vanguardia de la libertad”

En otro tramo de su discurso referido a la inteligencia artificial, Javier Milei sostuvo que la prudencia frente a los avances tecnológicos no debe convertirse en miedo ni en una justificación para ampliar el control estatal. El Presidente comparó el desarrollo de la IA con la división del trabajo planteada por Adam Smith y la presentó como un acelerador de la productividad y del crecimiento económico.

Milei cuestionó así las propuestas de regulación preventiva de la inteligencia artificial y advirtió sobre el poder que implicaría otorgarle al Estado el control sobre la innovación. “Concederle el control sobre la innovación es conceder a algunos, en el mejor y más ingenuo de los casos, la facultad de limitar lo que los demás pueden crear”, sostuvo. En contraposición, planteó que su Gobierno busca aplicar ante la incertidumbre “determinación”, frente al miedo “coraje” y ante la decadencia “ambición”.

En ese marco, afirmó que Argentina quiere convertirse en un destino competitivo para el desarrollo de inteligencia artificial y aseguró que el país cuenta con “minerales críticos, energía, talento y capacidad” para participar en toda la cadena de valor. Milei anticipó que el Gobierno apunta a un marco jurídico favorable, sin regulación preventiva, con responsabilidad limitada para las empresas que operen con agentes de IA y beneficios fiscales.

Javier Milei cuestionó el manejo de la pandemia y calificó de “genocidio” las restricciones

Javier Milei dedicó otro tramo de su discurso ante la ONU a cuestionar la respuesta internacional frente a la pandemia de coronavirus. El Presidente apuntó contra los organismos vinculados a Naciones Unidas por las medidas que limitaron la circulación, el trabajo y la educación durante la emergencia sanitaria y sostuvo que esas políticas se impusieron por encima de la información científica y de la soberanía de los Estados.

En ese marco, Milei calificó de “genocidio” las consecuencias de las políticas aplicadas durante la pandemia, en particular por las restricciones a las actividades laborales y educativas y por las limitaciones para realizar rituales de despedida de personas fallecidas. La caracterización fue planteada por el mandatario como parte de su crítica al rol que asumieron los organismos internacionales durante la emergencia sanitaria.

El Presidente también cuestionó el uso del miedo como mecanismo de conducción estatal y advirtió sobre la posibilidad de que estructuras creadas durante una emergencia permanezcan una vez superada la crisis. En esa línea, vinculó su planteo con la decisión de la Argentina de retirarse de la Organización Mundial de la Salud y con la crítica general de su Gobierno a la intervención de organismos multilaterales sobre las decisiones soberanas de los países.