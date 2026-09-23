Sindicatos consiguen un hueco en la agenda de León XIV y pulen el documento que le llevarán Por Gonzalo Magliano + Agregar ámbito en









Se conoce días después de la visita que le hicieron en el Vaticano, donde le transmitieron su mirada critica sobre la situación social del país. Será un encuentro breve, pero significativo, anhelado por muchos sectores.

Cristian Jerónimo se reunió con León XIV el sábado 12 de septiembre. CGT

De a poco el país está entrando en clima papista y todo el arco político se mueve para ser parte de la histórica visita de León XIV. Los gremios consiguieron entrar en la apretada agenda y tendrán un encuentro el lunes 9 de noviembre, en el marco de un evento de la UCA. Buscarán dar un golpe político y meter en la agenda papal las criticas a las políticas laborales y de ajuste de Javier Milei, aunque todavía están puliendo el contenido y la mejor manera de encararlo. Podrían incluir lo que vienen trabajando sobre inteligencia artificial (IA), una de los temas de León XIV.

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Según le confirmaron a Ámbito dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT), el cónclave será el lunes 9 de noviembre a las 16:30 durante el Encuentro con el Mundo del Trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). León XIV dará un discurso frente a 300 personas, entre funcionarios, empresas y trabajadores, donde hablará sobre la necesidad de trabajar juntos para garantizar un empleo digno. Antes o después, tendrá un mano a mano con los sindicalistas, aunque todavía no se definió la modalidad. "Va a pasar mucha agua bajo el puente" antes conocerse los detalles, explicaron fuentes sindicales.

La confirmación del encuentro representa un logro de la diplomacia cegetista. Llega días después de la visita del cosecretario general de la central Cristián Jerónimo (vidrios) y el "canciller" Gerardo Martínez (UOCRA) le hicieron a León XIV en el Vaticano. Jerónimo lo celebró en sus redes sociales y contó que le llevaron "las preocupaciones de nuestro pueblo" y hablaron "de una realidad que nos interpela todos los días: el trabajo, la dignidad, la situación de nuestros jubilados, el endeudamiento de las familias y la necesidad de recuperar la esperanza". Para cerrar, dejó un aviso de lo que vendría: "Nos volveremos a encontrar, esta vez en nuestra Patria".

View this post on Instagram Qué dirá el documento que le entregarán a León XIV Dentro de la CGT ya están trabajando en el documento que le entregarán a León XIV. Falta mucho todavía, una eternidad en la dinámica política y gremial. Es probable que se termine de definir días u horas antes. Más allá de ello, es probable que siga el tono critico del documento que ya le entregó Jerónimo y de las temáticas que viene trabajando la central.

Antes del viaje al Vaticano, dentro de la CGT le anticiparon a Ámbito que aspiraban a conseguir que "la crisis laboral y social argentina forme parte de la agenda previa al viaje papal de noviembre". En particular, le hablaron de la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados y la precarización laboral.

Entre los temas que barajan, está la discusión sobre la IA que vienen trabajando en la CGT. Es un guiño a la nueva encíclica "Magnifica Humanitas sobre la custodia humana en el tiempo de la IA". En el Vaticano Gerardo Martínez advirtió algunos de sus riesgos: “No podemos aceptar que un algoritmo decida por sí solo sobre el empleo, el salario y los derechos que le corresponden a un trabajador o a una trabajadora”. Eso sí, no se trata de un planteo tecnofóbico, sino de un reclamo de participación en la discusión. “No resistir a la innovación, no aceptar la exclusión y negociar la transición”, pidieron. La agenda del Papa y la participación de la CGT Además del encuentro en la UCA, los sindicatos tienen previsto participar del resto de las actividades que se extenderán entre el 9 y el 11 de noviembre, repartido entre Buenos Aires, Luján y Córdoba. Todavía falta decidir si marcharán con columnas con la bandera la CGT y toda la liturgia sindical, o lo harán de manera más sutil, acompañando a sus afiliados, mucho de ellos de credo católico. Es seguro que estarán en las misas y, como suele suceder, organicen a los afiliados para ir en grupo hacia un evento que podría reunir a millones de personas, según estiman desde el comité organizador conformado por estados nacional y provinciales y la Iglesia Católica. Si la visita tenga o no lugar para la critica social está por verse. También si se convierte en un punto de unión, como aseguró la secretaria General de la Presidencia Karina Milei: "El Papa es de todos los argentinos".