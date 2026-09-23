Las reservas sufrieron su mayor baja del mes, mientras las compras del BCRA se mantuvieron en mínimos

El stock bruto cayó u$s481 millones y cerró en u$s48.933 millones, el nivel más acotado de septiembre. En paralelo, el BCRA compró apenas el 1% del volumen operado en el mercado de cambios oficial.

Las reservas del BCRA sufrieron la mayor caída de septiembre, en una rueda con más demanda de cobertura.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) sufrieron este miércoles 23 de septiembre la mayor baja diaria del mes y profundizaron la caída de las últimas ruedas. El stock retrocedió u$s481 millones y cerró en u$s48.933 millones , por lo que quedó más lejos de la zona de u$s50.000 millones y acumuló un deterioro más marcado en la recta final de septiembre.

La caída se produjo aun cuando la autoridad monetaria volvió a terminar con saldo comprador en el mercado oficial. En la jornada, el BCRA adquirió u$s6 millones y llevó a u$s224 millones las compras acumuladas del mes. A su vez, el saldo comprador de 2026 llegó a u$s14.319 millones , mientras que la racha positiva se extendió a 12 ruedas consecutivas.

Sin embargo, la intervención siguió siendo muy baja frente al tamaño de la rueda. En el segmento de contado se operaron u$s481,2 millones , mientras que el BCRA compró apenas u$s6 millones . Por lo tanto, la participación oficial representó cerca del 1% del volumen negociado , una proporción que volvió a mostrar el bajo ritmo de absorción de divisas.

Así, el promedio diario de septiembre bajó a u$s13 millones , frente a u$s38 millones en agosto, u$s103 millones en julio, u$s68 millones en junio y u$s137 millones en mayo. Así, la racha compradora convive con una acumulación limitada, ya que el BCRA sigue sumando divisas en el mercado, pero lo hace a una velocidad muy inferior a la de los meses más fuertes del programa.

La baja del stock de reservas también estuvo influida por factores de valuación. En este sentido, el oro retrocedió 1,30% y habría restado cerca de u$s150 millones al valor contable de las tenencias del BCRA . Además, el dólar global avanzó 0,60%, en una rueda en la que el euro cayó 0,60%, la libra bajó 0,80%, el yuan se depreció 0,20% y el yen perdió 0,60% frente a la divisa estadounidense.

El dólar mayorista volvió a subir

En el mercado cambiario, el dólar mayorista cerró en $1.507 para la compra y $1.516 para la venta, dos pesos por encima del cierre previo. La suba se dio en una rueda de menor volumen, pero con tono comprador sostenido, ya que la demanda por cobertura fue ganando intensidad durante la jornada.

Los mínimos se anotaron al comienzo en $1.515, apenas un peso por encima del cierre anterior. Luego, la presión compradora llevó la cotización hasta máximos de $1.518 durante el inicio del segundo tramo de operaciones. Sobre el cierre, una leve recuperación de la oferta permitió que el precio se acomodara por debajo de ese pico, aunque igualmente terminó con una nueva suba diaria.

En los tres primeros días de la semana, el mayorista acumuló un avance de $1,50, por debajo de los $5 registrados en igual tramo de la semana anterior. Aun así, la demanda estacional por cobertura de fin de mes volvió a aparecer en el mercado y llevó al tipo de cambio a tocar máximos puntuales en $1.518.

Dólares financieros, futuros y tasas

Entre los dólares financieros, el MEP subió 0,40% hasta $1.541,89, mientras que el contado con liquidación avanzó 1,90% hasta $1.611,92. A su vez, el dólar blue aumentó 0,32% y cerró en $1.560. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 2,90%, mientras que el canje se ubicó en 4,54%.

La distancia contra el techo de la banda cambiaria, informado en $1.879,97, quedó en 20,27%. De esta forma, el mayorista siguió lejos del límite superior del esquema, aunque el movimiento del CCL mostró una mayor presión en el canal financiero.

En futuros, se negociaron u$s1.222 millones y la curva cerró casi sin cambios, con una variación promedio negativa de 0,01%. Septiembre no registró cambios, octubre subió 0,03%, noviembre y diciembre cedieron 0,03%, mientras que los tramos de 2027 mostraron movimientos acotados. La tasa implícita de septiembre quedó en 1,88% mensual, equivalente a 22,60% anualizado, y octubre se ubicó en 1,77% mensual, o 21,25% anualizado.

En el mercado de dinero, la TAMAR subió de 23,50% a 23,63%, mientras que la BADLAR avanzó de 22% a 22,50%. Así, la jornada combinó una nueva suba del mayorista, presión en los financieros, tasas algo más altas y la mayor caída mensual de reservas, pese a que el BCRA volvió a comprar dólares en el mercado oficial.