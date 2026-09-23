El dólar blue subió a $1.560 y quedó cerca de máximos nominales + Agregar ámbito en









El paralelo avanzó $5 en la jornada, mientras el mayorista también registró una mejora moderada. La distancia entre ambas cotizaciones quedó en torno al 2,9%, en una rueda con mayor demanda de cobertura y escasas compras del BCRA.

El paralelo terminó en $1.560 y la distancia con el mayorista se mantuvo cerca del 3%.

El dólar blue cerró este miércoles 23 de septiembre a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, con una suba de $5 o 0,32%, y se mantuvo así cerca de sus máximos nominales. En paralelo, el dólar mayorista avanzó $2 y terminó en $1.516, luego de tocar un techo intradiario de $1.518. De esta manera, la brecha entre ambas cotizaciones se mantuvo prácticamente estable, en torno al 2,9%, en una jornada en la que tanto el informal como el oficial acompañaron la presión compradora.

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El mayorista volvió a encontrar impulso en una mayor demanda de cobertura, un comportamiento habitual en la última parte del mes, aunque el movimiento se dio con un volumen de operaciones más bajo que en la rueda anterior. En ese marco, se negociaron u$s481,2 millones en contado y u$s1.222 millones en futuros, mientras el BCRA volvió a cerrar con saldo comprador y adquirió u$s6 millones, con lo que acumula u$s224 millones en septiembre.

Sin embargo, las reservas brutas cayeron u$s481 millones, la peor baja del mes, mientras las compras oficiales permanecieron en niveles mínimos. Así, el mercado volvió a mostrar una combinación de presión cambiaria acotada, intervención oficial reducida y un mayor foco sobre la evolución de las reservas hacia el cierre de septiembre.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 23 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.516 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 23 de septiembre El dólar CCL cerró a $1.608,79 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.0%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 23 de septiembre El dólar MEP cerró a $1.541,89 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%. Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 23 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 23 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.603,96, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 23 de septiembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s84.403, según Binance.