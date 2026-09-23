Los datos oficiales sobre consumo mostraron una disparidad en julio, ya que hubo un nuevo retroceso en supermercados, pero repuntes en autoservicios mayoristas y centros de compra (shoppings). De cara a agosto, los primeros adelantos de consultoras privadas no son alentadores.
Datos oficiales: el consumo en supermercados anotó nueva baja en julio, aunque hubo repunte en mayoristas y shoppings
Las ventas en supermercados tocaron mínimos desde noviembre del año pasado. En el resto de los establecimientos se vieron mejoras, aunque lejos de compensar caídas previas.
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Este miércoles el INDEC informó que las ventas en supermercados cayeron un 0,7% mensual real en el séptimo mes del año, luego de una contracción del 1,3% en el mes previo. De este modo, la serie desestacionalizada tocó mínimos desde noviembre de 2025 y su segundo valor más bajo desde mediados de 2024.
En términos interanuales el declive fue del 2,1%, mientras que el retroceso acumulado de 2026, contra 2025, es del 2,7%. A nivel rubro, las mayores contracciones interanuales se observaron en indumentaria y productos de electrónica y solo se observó un alza relevante en carnes.
En cuanto a los medios de pago, volvió a crecer fuerte el uso de "otros medios de pago" (que incluye transferencias y QR). Estos pasaron a representan el 15,6% de las transacciones totales, nuevo récord desde que hay registros.
Mientras tanto, y a diferencia de lo que venía ocurriendo en el pasado reciente, el uso de efectivo arrojó un tenue incremento real. De manera inversa, se volvieron a ver retrocesos en los pagos con tarjetas; en el caso de las tarjetas de crédito, el peso sobre el total de ventas fue el más pequeño desde marzo de 2024.
En mayoristas y shoppings hubo rebotes mensuales
Más favorable fue la performance del consumo en mayoristas, que rebotó un 1,2% mensual en julio. Desde abril que la facturación se mantiene en "modo serrucho", alternando mejoras con repliegues.
En comparación con julio de 2025, se registró una variación negativa del 1,1%. Sin embargo, el "rojo" fue más chico que en los meses previos.
Aquí también electrónicos y ropa lideraron las caídas. En el otro extremo, las ventas de lácteos fueron las que más crecieron en términos reales.
La tendencia respecto de los medios de pago fue similar a la de supermercados, aunque en este caso el crecimiento del efectivo fue superior al de "otros medios".
Por último, en shoppings las ventas exhibieron un alza mensual del 0,5%. Así y todo, lejos estuvieron de recuperar el derrumbe del 6% que habían sufrido en junio. Contra julio de 2025 hubo un crecimiento del 1,9%.
En este tipo de establecimientos el perfil de transacciones fue distinto al de supermercados y mayoristas. Los incrementos más altos estuvieron en equipamiento del hogar, indumentaria y en "diversión y esparcimiento".
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