Datos oficiales: el consumo en supermercados anotó nueva baja en julio, aunque hubo repunte en mayoristas y shoppings

Las ventas en supermercados tocaron mínimos desde noviembre del año pasado. En el resto de los establecimientos se vieron mejoras, aunque lejos de compensar caídas previas.

Los datos oficiales sobre consumo mostraron una disparidad en julio , ya que hubo un nuevo retroceso en supermercados, pero repuntes en autoservicios mayoristas y centros de compra (shoppings) . De cara a agosto, los primeros adelantos de consultoras privadas no son alentadores.

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Este miércoles el INDEC informó que las ventas en supermercados cayeron un 0,7% mensual real en el séptimo mes del año, luego de una contracción del 1,3% en el mes previo. De este modo, la serie desestacionalizada tocó mínimos desde noviembre de 2025 y su segundo valor más bajo desde mediados de 2024.

En términos interanuales el declive fue del 2,1% , mientras que el retroceso acumulado de 2026, contra 2025, es del 2,7%. A nivel rubro, las mayores contracciones interanuales se observaron en indumentaria y productos de electrónica y solo se observó un alza relevante en carnes.

En cuanto a los medios de pago, volvió a crecer fuerte el uso de "otros medios de pago" (que incluye transferencias y QR). Estos pasaron a representan el 15,6% de las transacciones totales, nuevo récord desde que hay registros.

Mientras tanto, y a diferencia de lo que venía ocurriendo en el pasado reciente, el uso de efectivo arrojó un tenue incremento real. De manera inversa, se volvieron a ver retrocesos en los pagos con tarjetas ; en el caso de las tarjetas de crédito, el peso sobre el total de ventas fue el más pequeño desde marzo de 2024.

En mayoristas y shoppings hubo rebotes mensuales

Más favorable fue la performance del consumo en mayoristas, que rebotó un 1,2% mensual en julio. Desde abril que la facturación se mantiene en "modo serrucho", alternando mejoras con repliegues.

En comparación con julio de 2025, se registró una variación negativa del 1,1%. Sin embargo, el "rojo" fue más chico que en los meses previos.

Aquí también electrónicos y ropa lideraron las caídas. En el otro extremo, las ventas de lácteos fueron las que más crecieron en términos reales.

La tendencia respecto de los medios de pago fue similar a la de supermercados, aunque en este caso el crecimiento del efectivo fue superior al de "otros medios".

Por último, en shoppings las ventas exhibieron un alza mensual del 0,5%. Así y todo, lejos estuvieron de recuperar el derrumbe del 6% que habían sufrido en junio. Contra julio de 2025 hubo un crecimiento del 1,9%.

En este tipo de establecimientos el perfil de transacciones fue distinto al de supermercados y mayoristas. Los incrementos más altos estuvieron en equipamiento del hogar, indumentaria y en "diversión y esparcimiento".