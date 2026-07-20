Argentina, una enfermería: revelaron que Leandro Paredes jugó los últimos partidos con una fractura en la costilla + Agregar ámbito en









La información se conocía puertas adentro de la delegación argentina y no trascendió para evitar que los rivales quieran utilizarlo a su favor y lastimar al jugador.

Boca, que el próximo jueves jugará los dieciseisavos de la Copa Sudamericana ante O'Higgins, no sabe cuándo podrá contar con su capitán. @leoparedes20

Luego de la derrota de la Selección argentina frente a España en la final, se encendieron las alarmas en Boca por un jugador. Su capitán, Leandro Paredes, habría jugado varios partidos del Mundial 2026 lesionado y hasta con dificultades para respirar.

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En la previa la información que se conocía era que todos los jugadores estaban disponibles y bien físicamente. Una imagen distinta al inicio de la Copa del Mundo en la que los dirigidos con Lionel Scaloni llegaban a la competencia con diferentes lesiones y sobrecargas. Paredes era uno de ellos.

El mediocampista de Boca se presentó a la concentración inicial con una distensión en el isquiotibial derecho. Se perdió los amistosos previos ante Honduras e Islandia y sumó minutos recién en el segundo partido de fase de grupos contra Austria.

En la final del mundo ingresó en el segundo tiempo por Nicolás González, pero en medio del regreso de la selección al país se conoció que el jugador había sufrido una fisura en sus costillas que le habría generado dificultades para respirar. Esta información se guardó puertas para adentro en la delegación argentina y no trascendió hasta finalizada la Copa del Mundo.

El capitán de Boca habría jugado lesionado los últimos partidos, pero no se propagó la noticia para que los rivales no intenten asestarle algún golpe con mala intención.

El mediocampista de Boca, Leandro Paredes, había llegado a la concentración de la Selección argentina con una distensión en el isquiotibial derecho. @leoparedes20 Preocupa en Boca la situación de Paredes El cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena tenía previsto dialogar con el jugador para acordar su regreso a los entrenamientos, pero ahora no hay ninguna certeza. El Xeneize se enfrentará el jueves 23 por el partido de ida de dieciseisavos de la Copa Sudamericana ante O’Higgins. Paredes habría elegido jugar por el peso de los partidos mundialistas que tenía por delante Argentina, ahora su fecha de vuelta a jugar con Boca está en suspenso y deberá ser evaluado por el cuerpo médico xeneize para decidir cómo avanzar. Los otros lesionados de Argentina ante España A falta de pocos minutos de que termine el primer tiempo de la final, Lisandro Martínez sintió un pinchazo y tuvo que ser reemplazado por Nicolás Otamendi. En el segundo parcial, su dupla central, Cristian Romero, también salió lesionado. A los 70 minutos, Argentina ya había agotado todos sus cambios, aunque el lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico, que tuvo la ardua tarea de marcar al joven Lamine Yamal no daba más. A pesar de que con el alargue Lionel Scaloni podía hacer un cambio más y Tagliafico rengueaba, el jugador del Olympique de Lyon continúo en la cancha y en una pierna jugó los casi veinte minutos que le restaron al partido.