Adenda 63 ANSES: cómo cambiar la titularidad de AUH y SUAF a tíos, abuelos o familiares

La entidad permite que familiares a cargo de un menor puedan solicitar el cobro de la asignación mediante un trámite que acredita la convivencia y el cuidado.

El trámite es gratuito y tenes que presentar cierta documentación que acredite el vínculo.

La Adenda 63 es el trámite de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) que permite cambiar la titularidad de una asignación familiar cuando un niño, niña o adolescente está bajo el cuidado efectivo de una persona distinta a sus padres.

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Con este documento, abuelos, tíos, hermanos mayores u otros familiares pueden solicitar que la Asiganción Universal por Hijo (AUH) o el SUAF sea cobrado por quien realmente convive con el menor y se encarga de sus necesidades diarias.

Se debe acreditar el vínculo familiar o la responsabilidad asumida mediante cierta documentación y una evaluación del Ministerio de Capital Humano, Subsecretaría de Políticas familiares y Organismos de niñez provinciales.

La Adenda 63 es una herramienta que permite actualizar el vínculo registrado en ANSES cuando un niño o adolescente no se encuentra bajo el cuidado de uno o ninguno de sus progenitores.

El objetivo principal es que la persona que efectivamente cumple el rol de cuidador pueda acceder al cobro de las asignaciones previstas por la Ley 24.714 , siempre que cumpla con las condiciones establecidas.

El trámite no representa una adopción ni modifica la filiación del niño. Tampoco elimina derechos de los progenitores. Su finalidad es registrar quién está ejerciendo realmente las tareas de cuidado para que, si corresponde, pueda percibir la prestación económica.

Puede solicitarse en casos de separaciones de hecho, divorcios, situaciones donde uno de los progenitores manifieste desconoce el paradero del otro, o cuando el menor quedó bajo la responsabilidad de otro integrante de la familia.

¿Quiénes pueden pedir el cambio de titularidad de la asignación?

El cambio de titularidad mediante la Adenda 63 puede ser solicitado por la persona adulta que tiene a cargo el cuidado efectivo del niño o adolescente y que puede demostrar esa responsabilidad.

Los posibles solicitantes son abuelos, tíos, hermanos mayores de edad, cualquier integrante de la familia que pueda comprobar el vínculo. Además, aparecen los referentes afectivos, personas que, sin tener un parentesco directo, cumplen un rol de tutela y acreditan la situación.

También puede solicitarlo un progenitor en determinados casos, cuando el cuidado está a cargo de uno solo de ellos y es necesario actualizar la información registrada.

La herramienta está destinada a niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años (personas con discapacidad sin límite de edad), siempre que se cumplan los requisitos establecidos para acceder a la asignación correspondiente.

Requisitos y documentación necesaria para el trámite

Para iniciar la Adenda 63, la persona que solicita el cambio debe presentar cierta documentación que permita acreditar tanto su identidad como la relación y convivencia con el menor:

DNI original y copia del adulto responsable que solicita el cambio.

que solicita el cambio. DNI del niño, niña o adolescente

Partida de nacimiento del menor

Documentación que acredite el vínculo familiar , en caso de tratarse de abuelos, tíos, hermanos u otros parientes.

, en caso de tratarse de abuelos, tíos, hermanos u otros parientes. Para los casos en que la titularidad corresponda a un referente afectivo , será necesario presentar toda la documentación que certifique el vínculo y la situación de cuidado que se invoca.

, será necesario presentar toda la documentación que y la situación de cuidado que se invoca. Documentación que demuestre la convivencia y el cuidado efectivo del menor

Ambos DNI deben contar con el mismo domicilio para demostrar que el centro de vida del menor se encuentra junto a la persona que solicita la titularidad.

Además, los equipos técnicos habilitados de la Subsecretaria de Políticas Familiares, Ministerio de Capital Humano u Órganos de niñez pueden solicitar documentación adicional según cada situación particular para comprobar que la persona realmente está a cargo del cuidado.

El trámite es gratuito y comienza ante los organismos habilitados antes mencionados. Podés consultar en la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la oficina de ANSES más cercana a tu domicilio actual y recibir orientación sobre los puntos de atención para la confección de la solicitud.

Durante la evaluación se realizan entrevistas y se analiza la situación familiar. Si corresponde avanzar con el cambio, se elaboran tres documentos fundamentales:

Nota de elevación

Declaración jurada del adulto responsable

Informe de reconversión

Con la Adenda 63 completa, el solicitante debe presentarse en un centro de atención de ANSES junto con la documentación personal del adulto y del menor para que se registre la nueva situación.