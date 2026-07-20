"El dolor es muy grande": los emotivos mensajes de los jugadores de la Selección argentina tras la final del Mundial

Luego de la derrota en la final de la Copa del Mundo, varios jugadores dejaron su mensaje para todo el pueblo argentino. El capitán fue uno de los primeros.

Los comunicados de los jugadores de la Selección argentina luego de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España.

La Selección argentina cayó este domingo en la final del Mundial 2026 ante España y, pese a realizar un gran torneo, no pudo coronar con el bicampeonato. La herida tardará en sanar para algunos de los jugadores, que en las últimas horas publicaron mensajes en los que canalizaron la tristeza y la frustración. Además de los posteos de Lionel Messi y Lautaro Martínez, también se expresaron Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone, Juan Musso y Nico Paz.

Varios jugadores ya sacaron su comunicado luego de la final del certamen mundialista, entre ellos el capitán, Lionel Messi , que escribió: “ El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida… ”. Además, dentro del comunicado también felicitó al país europeo por su segunda estrella. Lautaro Martínez también dejó su mensaje, en el quedó en claro que le hubiera gustado participar en dicho partido: " Me hubiera gustado ayudar, pero bueno... "

Enzo salió expulsado en la final al minuto 93, luego de recibir dos amarillas, y cerró su participación en el certamen de la forma menos esperada. En total, jugó siete partidos, todos de titular, y pudo hacer dos goles muy importantes. El primero contra Egipto, para poner el 3 a 2, y el segundo ante Inglaterra, para poner el empate parcial.

En su mensaje por redes sociales, el mediocampista del Chelsea resaltó el trabajo de todo el grupo por volver a una instancia final: “ Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado. Hace años que este grupo representa de la mejor manera ”.

Y concluyó con unas emotivas palabras para la gente. “ Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo ”.

View this post on Instagram

Giuliano Simeone

El menor de los Simeone tuvo una situación clara en el cierre de la final, enviando la pelota por encima del arco de Unai Simón, en lo que fue la jugada más clara de la Selección argentina durante todo el encuentro.

Giuliano pudo disputar su primer Mundial con la Albiceleste, en el que jugó tres partidos: contra Jordania, ante Inglaterra y frente a España. En su mensaje destacó que estaba totalmente abatido luego de la derrota: "No hay palabras para describir el dolor que siento en estos momentos… Solo perdón por no poder llevarles la Copa y agradecerles por cada aliento durante todo el Mundial, en la cancha y desde la distancia", sentenció.

Por último, además de felicitar a España, escribió: "Gracias a este grupo por haber dejado absolutamente todo en cada partido y el alma por los más de 46 millones de argentinos. Hoy es un momento triste, pero confío que con el tiempo recordaremos con orgullo todo lo que vivimos juntos en este torneo", demostrando que permanecerá en la Selección y que este vencimiento no lo parará.

View this post on Instagram

Rodrigo De Paul

El popularmente conocido como "El Motorcito" volvió a la titularidad ante España, luego de lo que había sido su suplencia contra Inglaterra, aunque no pudo demostrar mucho en la final por el buen juego del rival.

De Paul pudo jugar siete partidos, seis de ellos de titular, y pudo darle la asistencia a Lionel Messi para abrir el marcador en la Copa del Mundo, tras hacerlo en la primera fecha contra Algeria.

Él fue uno de los jugadores más afectados por la derrota, junto a Messi, y en su comunicado también lo dejó ver: "El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes", y concluyó: "Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO", sentenció De Paul.

View this post on Instagram

Nico Paz

El joven español, nacionalizado argentino gracias a su padre, disputó su primer Mundial con la Albiceleste en el que pudo sumar 71 minutos en dos partidos: ante Algeria, entrando desde el banco, y contra Jordania, de titular.

En su comunicado le dejó un mensaje muy sentido a la gente, en el que escribió que dará todo para volver a levantar el campeonato del mundo. "Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina", juró Paz. Además de felicitar a España, también redactó: "¡Aguante Argentina siempre en las buenas y en las malas!".

View this post on Instagram

Juan Musso

El arquero suplente de la Selección argentina, quien no tuvo la posibilidad de sumar minutos, escribió: "Fue hermoso poder disfrutar de tantos momentos con este grupo que, aunque se gane o no, es capaz de llenar de orgullo a millones de personas que hacen de Argentina un país único".

Musso tuvo una gran temporada con el Atlético Madrid y espera su oportunidad en el arco Albiceleste. En su comunicado, agregó: "El legado que nos queda para lo que viene representa valores y estándares muy altos, que estamos dispuestos a nunca negociar. La camiseta de Argentina se lleva en el corazón, en el alma y jugando al futbol como el niño de barrio que cada uno fue. Manteniendo ese espíritu no tengo dudas que grandes momentos volverán a llegar", y concluyó: "Esto sigue, con la frente en alto y con mas fuerzas que nunca…".