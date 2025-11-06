El dólar oficial cerró este miércoles a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó en $1.423,83 para la compra y $1.476,48 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 6 de noviembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 6 de noviembre
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este jueves 6 de noviembre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 6 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.452 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 6 de noviembre
El dólar blue cerró a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, jueves 6 de noviembre
El dólar CCL cotiza a $1.521,36 y la brecha con el dólar oficial es de 4,8%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 6 de noviembre
El dólar MEP cerró a $1.478,74 y la brecha con el dólar oficial es de 1,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 6 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 6 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.486,62, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 6 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s104.078 según Binance.
