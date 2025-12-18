Los bonos en dólares extienden ganancias, mientras el mercado pone el foco en el Congreso por el Presupuesto 2026 y la reforma laboral

Los bonos soberanos en dólares operan con leves alzas y reflejan el optimismo del mercado tras el anuncio del programa de acumulación de reservas del BCRA, mientras los inversores monitorean el frente político.

Los bonos en dólares extienden ganancias este jueves, con leves subas de hasta 0,10% en el premarket de Wall Street. Así, los tenedores de títulos en moneda dura se mantienen optimistas tras anuncio de programa de acumulación de reservas del Banco Central, mientras que siguen de cerca la dinámica política con la aprobación del Presupuesto 2026 en Diputados y la marcha de la CGT. Más allá de este punto, el riesgo país argentino se sostiene por debajo de los 600 puntos básicos.