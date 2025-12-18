SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
18 de diciembre 2025 - 10:24

Los bonos en dólares extienden ganancias, mientras el mercado pone el foco en el Congreso por el Presupuesto 2026 y la reforma laboral

Los bonos soberanos en dólares operan con leves alzas y reflejan el optimismo del mercado tras el anuncio del programa de acumulación de reservas del BCRA, mientras los inversores monitorean el frente político.

Los títulos hard dollar, los más favorecidos tras el anuncio del BCRA.

Los títulos hard dollar, los más favorecidos tras el anuncio del BCRA.

Vecteezy

Noticia en desarrollo.-

Informate más

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias