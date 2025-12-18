El papa León XIV proclamará beato al empresario argentino Enrique Shaw

El Papa León XIV promulgó el decreto que habilita la decisión. De este modo, el hombre vinculado al sector empresarial será el primero de origen nacionale n convertirse en santo.

El Vaticano confirmó este miércoles que el Papa León XIV autorizó la promulgación del decreto que habilitó la beatificación de Enrique Ernesto Shaw , empresario y laico argentino. La resolución incluyó, en el mismo acto, el reconocimiento de once mártires asesinados durante la Guerra Civil española.

Según informó la Santa Sede , el Pontífice avaló el decreto que reconoce el milagro atribuido a la intercesión del Venerable Siervo de Dios Enrique Ernesto Shaw , paso decisivo que abrió formalmente el proceso hacia su beatificación. En paralelo, el Papa aprobó la beatificación de nueve seminaristas, un sacerdote diocesano y un laico asesinados entre 1936 y 1937 en un contexto de persecución anticristiana en las actuales diócesis de Madrid , Getafe y Alcalá de Henares .

El comunicado oficial sostuvo que esos religiosos murieron “por odio a la fe” y que la documentación reunida acreditó su disposición a entregar la vida sin renunciar a sus convicciones. La Santa Sede remarcó que, al no ocultarse y permanecer junto a sus familias pese al peligro, su fama de martirio se difundió rápidamente y se sostuvo a lo largo del tiempo.

Además, el Vaticano reconoció las virtudes heroicas de tres personas, que desde ahora recibieron el título de venerables : fray Berardo Atonna , sor Domenica Caterina dello Spirito Santo , ambos italianos, y el sacerdote indio Joseph Panjikaran , fundador de la Congregación de las Hermanas Médicas de San José .

Tras conocerse la decisión papal, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y la Acción Católica Argentina (ACA) , parte actora y coactora de la causa respectivamente, expresaron su satisfacción por el avance del proceso. En un comunicado conjunto manifestaron su “inmensa alegría” por la autorización del decreto que reconoce el milagro atribuido a la intercesión de Enrique Shaw , al considerar que se trató de un paso decisivo hacia su beatificación.

La presidenta de ACDE, Silvia Bulla, afirmó que “la beatificación de Enrique Shaw le brindará al mundo el primer empresario reconocido como ejemplo de santidad” y sostuvo que su figura representa “una invitación urgente a humanizar la economía, trabajar por el bien común y dignificar el trabajo”.

En la misma línea, la titular de ACA, Claudia Inzaurraga, destacó que Shaw participó activamente en la Acción Católica y vivió su fe “con valentía”, construyendo comunidad en su entorno laboral y social. Señaló además que su vida continúa inspirando a ser “sal y luz” en la vida cotidiana.

Quién fue Enrique Shaw

Enrique Shaw no fue sacerdote ni religioso. Fue empresario, esposo, padre de nueve hijos y oficial de la Armada Argentina, y desarrolló su vida con una coherencia que lo transformó en uno de los próximos beatos argentinos. Nació en 1921 en el Ritz de París y concibió la empresa de una manera poco habitual para su época: no como una estructura orientada exclusivamente al lucro, sino como una comunidad de personas.

Convencido de que el trabajo debía respetar la dignidad humana, promovió relaciones laborales basadas en el diálogo, la justicia y el respeto, incluso en escenarios de fuerte conflictividad social. Esa mirada se tradujo en decisiones concretas, ya que fue impulsor del salario familiar en la Argentina, una medida pionera que buscó que la remuneración contemplara no solo la tarea realizada, sino también la responsabilidad de sostener un hogar.

Para Shaw, el salario no podía reducirse a una cifra abstracta, sino que debía garantizar una vida digna. En 1955, durante el período de persecución religiosa que siguió a la quema de iglesias y al enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia, fue detenido por su compromiso público con la fe católica.

También fue fundador y primer presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), desde donde promovió la Doctrina Social de la Iglesia en el ámbito económico. Su mensaje resultó contracultural: sostuvo que fe y empresa no solo podían convivir, sino que debían integrarse.

Enrique Shaw Enrique Shaw fue un reconocido empresario argentino. EC

Cuando expresó su deseo de abandonar la actividad empresarial para trabajar directamente con los obreros, un sacerdote de la diócesis de Chicago lo exhortó a permanecer en su lugar, al considerar que su misión era transformar la empresa desde adentro. Ese dato adquirió hoy un valor simbólico, ya que esa diócesis es la de origen del actual Papa León XIV, quien lo definió como “un hombre providencial para nuestros tiempos”.

Siendo aún joven, Shaw padeció un cáncer grave y necesitó transfusiones urgentes. Los obreros de su empresa se ofrecieron espontáneamente a donar sangre para salvarle la vida. Aquel episodio se volvió emblemático y quedó sintetizado en una frase que trascendió: “Ahora soy feliz, ya que por mis venas corre sangre obrera”. Murió en 1962, a los 41 años.

El proceso de beatificación

En abril de 2021, el Papa Francisco declaró venerable a Enrique Shaw, al reconocer sus virtudes heroicas. En enero de 2025, el milagro atribuido a su intercesión superó la evaluación médica y recibió la aprobación de la Comisión Teológica.

El 17 de junio, la Comisión de Teólogos avaló de manera “unánime” la oración de intercesión y los frutos del milagro, y ahora la comisión de obispos y cardenales del Dicasterio para las Causas de los Santos dio su “parecer favorable”, habilitando formalmente el camino a su beatificación