La CGT realizó una movilización en Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei. El drone de Ámbito realizó tomas aéreas de la concentración de los trabadores frente a la Casa Rosada.
Así registró el drone de Ámbito la marcha de la CGT
El epicentro fue Plaza de Mayo. Los líderes de la central obrera amenazaron con un paro nacional. El drone de Ámbito realizó tomas de la concentración.
-
La CGT rechazó la reforma laboral, advirtió que darán la "lucha en todos los ámbitos" y amenazó con un paro nacional
-
Paro contra la reforma laboral: qué servicios se ven afectados por la marcha este 18 de diciembre
- Temas
- CGT
- Marcha
- Plaza de Mayo
Dejá tu comentario