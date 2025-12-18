Así registró el drone de Ámbito la marcha de la CGT

El epicentro fue Plaza de Mayo. Los líderes de la central obrera amenazaron con un paro nacional. El drone de Ámbito realizó tomas de la concentración.

La CGT realizó una movilización en Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei. El drone de Ámbito realizó tomas aéreas de la concentración de los trabadores frente a la Casa Rosada.