SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
18 de diciembre 2025 - 16:12

Así registró el drone de Ámbito la marcha de la CGT

El epicentro fue Plaza de Mayo. Los líderes de la central obrera amenazaron con un paro nacional. El drone de Ámbito realizó tomas de la concentración.

MARCHA CGT DRONE AMBITO 1
Mariano Fuchila

Informate más
MARCHA CGT DRONE AMBITO

MARCHA CGT DRONE AMBITO

MARCHA CGT DRONE AMBITO

CGT drone marcha 18

MARCHA CGT DRONE AMBITO 2

MARCHA CGT DRONE AMBITO 3

MARCHA CGT DRONE AMBITO 4

MARCHA CGT DRONE AMBITO 5

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias